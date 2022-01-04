Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı 2022! Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu?

Sigara fiyatları günün ilk saatleriyle merak konusu oldu. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler merak edilerek arama motorunda sorgulanıyor. Peki, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı kaç TL? Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? İşte detaylar...
YENİ SİGARA ZAMLARI NE KADAR OLDU?
Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.
İşte son fiyatlar;
JTI
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL
Camel Slender: 17,50 TL
Camel: 18 TL
Monte Carlo Slender: 17,50 TL
Monte Carlo: 17,50 TL
LD: 17,50 TL
PHİLİP MORRİS
Marlboro Edge: 23 TL
Marlboro Touch: 24 TL
Marlboro: 25 TL
Parliament: 25,50 TL
Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
Muratti: 23 TL
Muratti Blu: 22 TL
Lark: 22 TL
Chesterfield: 21,50 TL
L&M: 21,50 TL
BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO (BAT)
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL
Kent D-Range: 18 TL
Kent Slims: 21 TL
Kent (Blue, Grey, White): 19 TL
Rothmans: 17,50 TL
Viceroy: 17,00 TL
Pall Mall: 18,00 TL
Tekel 2000: 17,50 TL
Tekel 2001: 17,50 TL
Samsun: 18,00 TL
Maltepe: 18,00 TL