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    • Yaşam
    • 04.01.2022 12:55
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    • 04.01.2022 12:55
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    Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı 2022! Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu?

    Sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı araştırılıyordu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Peki, Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? İşte Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı

    Sigara fiyatlarına zam geldi mi?

    Sigara fiyatları günün ilk saatleriyle merak konusu oldu. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler merak edilerek arama motorunda sorgulanıyor. Peki, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı kaç TL? Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? İşte detaylar...

    YENİ SİGARA ZAMLARI NE KADAR OLDU?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

    İşte son fiyatlar;

    JTI

    Winston Slender: 18 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

    Winston: 19 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

    Camel Slender: 17,50 TL

    Camel: 18 TL

    Monte Carlo Slender: 17,50 TL

    Monte Carlo: 17,50 TL

    LD: 17,50 TL

    PHİLİP MORRİS

    Marlboro Edge: 23 TL

    Marlboro Touch: 24 TL

    Marlboro: 25 TL

    Parliament: 25,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

    Muratti: 23 TL

    Muratti Blu: 22 TL

    Lark: 22 TL

    Chesterfield: 21,50 TL

    L&M: 21,50 TL

    BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO (BAT)

    Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

    Kent D-Range: 18 TL

    Kent Slims: 21 TL

    Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

    Rothmans: 17,50 TL

    Viceroy: 17,00 TL

    Pall Mall: 18,00 TL

    Tekel 2000: 17,50 TL

    Tekel 2001: 17,50 TL

    Samsun: 18,00 TL

    Maltepe: 18,00 TL

        TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI

        Violet - Slims: 19.00 TL

        Winner Slims - Family: 18.00 TL

        HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

        HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

        HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

        HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

        President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

        Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

        President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

        Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

        Point Blue - Slims: 15.00 TL

        Medley Kısa - Family: 15.50 TL

        MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

        Toros 2005 - Family: 15.50 TL

        Hazar Kısa - Family: 15.50 TL
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        Haberler Yaşam Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı 2022! Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu?
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