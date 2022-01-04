Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı 2022! Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu?

Sigara fiyatları günün ilk saatleriyle merak konusu oldu. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler merak edilerek arama motorunda sorgulanıyor. Peki, Marlboro Touch Blue, Kent D Range Blue sigara fiyatı kaç TL? Maltepe, Samsun, LM, LD, HD Blue, Tekel 2000 ne kadar oldu? İşte detaylar...