Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? 4 Ocak Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi

Sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak edildi. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? 4 Ocak Philip Morris JTİ sigara fiyat listesinde son durum nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL
JTI MARKA SİGARALAR
Winston Slender: 18 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL
Winston: 19 TL
Winston Xsence Black&Gray: 20 TL
Camel Slender: 17,50 TL
Camel: 18 TL
Monte Carlo Slender: 17,50 TL
Monte Carlo: 17,50 TL
LD: 17,50 TL