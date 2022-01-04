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    • Yaşam
    • 04.01.2022 08:35
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    • 04.01.2022 08:35
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    Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? 4 Ocak Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi

    Sigara fiyatları günün ilk saatleriyle merak konusu oldu. Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler merak edilerek arama motorunda sorgulanıyor. Peki, hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? İşte 4 Ocak Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi

    Sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak edildi. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? 4 Ocak Philip Morris JTİ sigara fiyat listesinde son durum nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 19 TL

    Marlboro Touch: 20 TL

    Marlboro: 21 TL

    Parliament: 21,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

    Muratti: 19 TL

    Muratti Blu: 18 TL

    Lark: 18 TL

    Chesterfield: 17,50 TL

    Chesterfield Mode: 15,50 TL

    L&M: 17,50 TL

    JTI MARKA SİGARALAR

    Winston Slender: 18 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

    Winston: 19 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

    Camel Slender: 17,50 TL

    Camel: 18 TL

    Monte Carlo Slender: 17,50 TL

    Monte Carlo: 17,50 TL

    LD: 17,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Yaşam Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? 4 Ocak Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi
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