Patrick van Aanholt'tan Galatasaray'a kötü haber! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 8 Ocak Cumartesi günü Giresunspor'u konuk edecek olan Galatasaray'a Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt'tan kötü haber geldi.

Giresunspor karşısında Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed gibi yıldızlarından yoksun çıkacak olan Galatasaray bir şok da Patrick van Aanholt'tan gelen haberle yaşadı.