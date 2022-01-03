Bu nasıl avukat! Osman Gökmen sahte senetlerle vurgun yaptı

Ankara'da polis ekipleri, sahte senet düzenleyerek icra takibi başlatan şüphelileri, 1 yıl boyunca takip etti. Eş zamanlı operasyon yaptı. "Pencere" yöntemi denilen boş senetlere imza attırıp 20 kişiyi dolandıran 2'si avukat 5 kişi gözaltına alındı.

İcra avukatlığı yapan hukuk bürosu sahibi Osman Gökmen'in 250 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yapılan aramalarda adeta cephanelik ele geçirildi. Gökmen'in çok sayıda avukat yanında çalıştırdığı ve 1830 icra dosyasını takip ettiği belirlendi.

OKULDAN BİLE ETTİLER

Dolandırıcı avukat, 2,5 milyon lira sahte senetle Köşker Ailesinin hayatını kabusa çevirdi. 35 bin liralık sahte senetle de Kaynamazoğlu Ailesinin 4 milyon lira değerindeki mal varlığına haciz tedbiri koydu.

Tehditlerinden korkan çocukların da okula gidemediği ortaya çıktı. Avukat Gökmen'in yaptıkları bununla da sınırlı değil. Ayrıca ihbar üzerine olay yerine giden polise kumpas kuran Gökmen'in şikayetçi olduğu tespit edildi.

ŞEYTANIN SENEDİ

Aramalarda mağdurlara ait senet ve çek koçanları, hileli yöntemle imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kılıç, balta, çok sayıda mermi ile kimlik ve sürücü belgesi gibi belgeleri basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN