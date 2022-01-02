Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 2 Ocak 2022

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Sema ile Alican Ercan'ın yavruları Kayra ile Hira Ercan

Aysun ile Onur Kenan Kocataş'ın hamarat kızı Elifnaz

Hilal ile Remzi Yıldırım'ın yakışıklısı Arif Emir Yıldırım

Bahar ile İsmail Öztürk'ün yakışıklıları Emir Ata

İlahe ile Rakif Rüstemoval'ın yakışıklıları AkifPaşa Rüstemov.

Berna ve Kamil Gümüş'ün kızları Elif Ada Gümüş

Mazlum Yıldırım'ın fıstığı Nergiz Yıldırım