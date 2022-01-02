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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 2 Ocak 2022

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 2 Ocak 2022 tarihli Kidstagram köşesinden kareler.

    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Sema ile Alican Ercan'ın yavruları Kayra ile Hira Ercan

    Aysun ile Onur Kenan Kocataş'ın hamarat kızı Elifnaz

    Hilal ile Remzi Yıldırım'ın yakışıklısı Arif Emir Yıldırım

    Bahar ile İsmail Öztürk'ün yakışıklıları Emir Ata

    İlahe ile Rakif Rüstemoval'ın yakışıklıları AkifPaşa Rüstemov.

    Berna ve Kamil Gümüş'ün kızları Elif Ada Gümüş

    Mazlum Yıldırım'ın fıstığı Nergiz Yıldırım

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 2 Ocak 2022
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