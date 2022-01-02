Bir saatte 100’ün üzerinde bebek doğdu! Minik bedenler, ailelerine mutluluk yaşattı

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen minik bedenler, ailelerine mutluluk yaşattı. Konya'da yeni yılın ilk bebeği Hatice Elif oldu. Anne Rabia Gülcan, "Daha önce 4 kez düşük yapmıştım. Rabbim 5'inci de yavrumuza kucağımıza almayı nasip etti" dedi. Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi.

VALİ ZİYARET ETTİ

Suriyeli çiftin ilk bebeğine yakınları, kulağına ezan okuyup 'Gülçin' ismini verdi. Gaziantep'te Rukiye ve Şahin Özbek çiftinin saat 00.03'te dünyaya gözlerini açan 3 kilo 500 gram ağırlığındaki bebeği hastanede ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, aileyi kutladı. Hatay ve Osmaniye'de dünyaya gelen yeni yılın ilk bebekleri, ailelerine dünyayı verdi. Hatay'da saat 00.05'te dünyaya gelen bebeğe, Garip adı verildi.