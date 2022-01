Adana'da ailesini öldüren Yunus Uyaner de öldü (Yaşam haberleri)

Adana'da Yunus Uyaner, kripto para borsasında 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirdi. Önce silahla eşi Melike'yi öldürdü. Ardından intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Uyaner, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

DAĞ GİBİ BAŞARI

İzmir'de Gül Pasin (56), dağcılığa gönül verdi. Tanzanya'daki 5 bin 895 metrelik Kilimanjaro Dağı'na tırmanacak derece elde etti. Astım hastalığına rağmen hayallerinden vazgeçmeyen Pasin, "Etrafımdakiler ve çocuklarım benimle gurur duyuyorlar. Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor" dedi.

KENDİNE ÖZGÜN TACİZ

Ünlü televizyon sunucusu bu kez dava haberiyle gündeme geldi. Ayşe Özgün, 16 yıl önce özel bir televizyon kanalındaki programına katılan N. isimli kadının, babasının tecavüzüne uğradığını söyledi. İddialar sonrası kadın sığınma evine alınmak istenen N, babasının evinde katledildi. Olaya çok üzülen Özgün, 2005'ten bu yana genç kadının eşi Mustafa A ve oğlu Uğur'a yardım etti. Ancak aile para isteğini abartınca, ünlü sunucu önce telefon numarasını değiştirdi. Tacizlerin sonu gelmeyince de polise gitti. Dilek YAMAN DEMİR

FOTO ÖZLEM

Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı. "Haber"de "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", "Yaşam"da "Oğullarının emaneti Atmaca", "Spor"da ise "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflar, birinci seçildi. Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın duygusal fotoğrafı büyük ilgi çekti.

DEVLET BABA ÇARE OLDU!

K.Maraş'ta 5 yaşından sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen Zümra Karakurt (25), İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nü tam burslu kazandı. Geçen yıl diplomasını aldı. Kamu kurumlarına ataması yapılan devlet korumasındaki 985 genç arasına katıldı. Kura çekilişiyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp'a eczacı olarak atandı: Benim gibi genç kızlara örnek oldum!

JAMES BOND YAŞAYAN ÖLÜ

İngiliz film yapım şirketi Eon Productions'ndan bir grup araştırmacı, 1962'nin 'Dr No' filminden 2021'in 'No Time to Die'a kadar, James Bond filmlerini analiz etti. Toplam 3 bin 113 dakika Bond'u izledi. İlginç veriler kaydetti. Dr. Richard Zegers, buna göre Bond'un yaşamasının mucize olduğunu söyledi:

FİLMLER boyunca 86 uluslar arası yolculuk yaptı.

59 KEZ cinsel birliktelik yaşadı

TÜM filmlerde alkollü içecek tüketti.

SON seriye kadar çok sigara içti

SÜREKLİ yıkanmamış meyve ve çiğ istiridye yedi.

KANPÜS

Şanlıurfa'da üniversiteli Rojin Tordoğan, köpek dehşeti yaşadı. Kampüste Pitbull'ların saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından kurtarıldı.

36 BİN YENİ VAKA

Türkiye'de dün 369 bin 27 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 36 bin 731 kişiye tanı konuldu. 145 kişi hayatını kaybetti. 23 bin 325 kişi ise iyileşti.

111 MİLYON DEVRETTİ

6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 111 milyon 18 bin 650 lira devretti. 4 bilenler 3 bin 817'şer, 3 bilenler 122'şer, 2 bilenler ise 11 lira 60'ar kuruş alacak.