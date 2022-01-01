3 Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam yapılacak mı? 2022 Camel, Parliament, Winston, Marlboro, LM ne kadar oldu?

Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam yapılacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2022 yılının ilk gününde akıllara gelen sorulardan birisi de sigara fiyatlarına herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, Ocak 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam yapılacak mı? Camel, Parliament, Muratti, LM, Winston ne kadar oldu? 2022 Chesterfield, Camel, Marlboro ve Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatlarında son durum...

SİGARAYA 3 TL ZAM İDDİASI!

Sosyal medyada yer alan haberlere göre; sigara paketlerine 3 TL'yi bulan zamların yapılacağı iddia edilmişti. Ancak bu konunun henüz bir gerçekliği bulunmuyor. Sigara fiyat listelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.