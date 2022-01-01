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    • 02.01.2022 09:40
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    • 02.01.2022 09:41
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    2022 Camel, Parliament, Winston, Marlboro, LM ne kadar oldu? 2 Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam yapılacak mı?

    Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam yapılacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2022 yılının ilk gününde akıllara gelen sorulardan birisi de sigara fiyatlarına herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, Ocak 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam yapılacak mı? Camel, Parliament, Muratti, LM, Winston ne kadar oldu? 2022 Chesterfield, Camel, Marlboro ve Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatlarında son durum...

    takvim.com.tr
    2 Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam yapılacak mı?

    Yeni yılın gelmesiyle birlikte Ocak 2022 zamlı sigara fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Tiryakiler sigara markalarının bu ay içinde zam yapıp yapmacağını merak ediyor. Sosyal medyada yayılan haberlere göre, sigara paketlerine 3 TL zam geleceği iddiası konuşuluyor. Önceki senelerde sigara fiyatlarına yılbaşında zam yapılıyordu. Sigara zammı yılın ilk haftasından itibaren fiyatlara yansıyordu. Bu kapsamda yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağını merak edenler konu hakkında yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, Ocak 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam yapılacak mı? Camel, Parliament, Muratti, LM, Winston ne kadar oldu? 2022 Chesterfield, Camel, Marlboro sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    SİGARAYA 3 TL ZAM İDDİASI!

    Sosyal medyada yer alan haberlere göre; sigara paketlerine 3 TL'yi bulan zamların yapılacağı iddia edilmişti. Ancak bu konunun henüz bir gerçekliği bulunmuyor. Sigara fiyat listelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

    SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

    İşte Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi;

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 19 TL

    Marlboro Touch: 20 TL

    Marlboro: 21 TL

    Parliament: 21,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

    Muratti: 19 TL

    Muratti Blu: 18 TL

    Lark: 18 TL

    Chesterfield: 17,50 TL

    Chesterfield Mode: 15,50 TL

    L&M: 17,50 TL

        JTI MARKA SİGARALAR

        Winston Slender: 18 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

        Winston: 19 TL

        Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

        Camel Slender: 17,50 TL

        Camel: 18 TL

        Monte Carlo Slender: 17,50 TL

        Monte Carlo: 17,50 TL

        LD: 17,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Yaşam 2022 Camel, Parliament, Winston, Marlboro, LM ne kadar oldu? 2 Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam yapılacak mı?
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