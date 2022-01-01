2022 Camel, Parliament, Winston, Marlboro, LM ne kadar oldu? 2 Ocak 2022 güncel sigara fiyat listesi! Sigaraya zam yapılacak mı?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte Ocak 2022 zamlı sigara fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Tiryakiler sigara markalarının bu ay içinde zam yapıp yapmacağını merak ediyor. Sosyal medyada yayılan haberlere göre, sigara paketlerine 3 TL zam geleceği iddiası konuşuluyor. Önceki senelerde sigara fiyatlarına yılbaşında zam yapılıyordu. Sigara zammı yılın ilk haftasından itibaren fiyatlara yansıyordu. Bu kapsamda yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağını merak edenler konu hakkında yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, Ocak 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam yapılacak mı? Camel, Parliament, Muratti, LM, Winston ne kadar oldu? 2022 Chesterfield, Camel, Marlboro sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

SİGARAYA 3 TL ZAM İDDİASI!

Sosyal medyada yer alan haberlere göre; sigara paketlerine 3 TL'yi bulan zamların yapılacağı iddia edilmişti. Ancak bu konunun henüz bir gerçekliği bulunmuyor. Sigara fiyat listelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.