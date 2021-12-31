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    • Yaşam
    • 01.01.2022 01:14
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    • 01.01.2022 01:33
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    Son dakika: Yeni yılın ilk dakikalarında katliam gibi kaza! Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti

    Aksaray'da Merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda 2 otomobil çarpıştı. Kaza yerine gelen ekipler 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşte haberin detayları...

    Aksaray’da katliam gibi kaza! Ölüler var...

    Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

    Merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kaza yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



    Yaralanan bir kişi de ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Yeni yılın ilk dakikalarında katliam gibi kaza! Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
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