Seda Ölmez: LÖSEV’li çocuklara yüzme dersi verdik

2008 yılında Ankara'da Atlas Yüzme Spor Kulübü'nü kuran, 2014'ten itibaren Fenerbahçe Yüzme Okulu'nun işletmesini de alan yüzme antrenörü Seda Ölmez'den örnek davranış. Yetiştirdiği lisanslı öğrenciler ve onların başarıları ile adından sıkça söz ettiren Ölmez, sosyal sorumluluk projelerine de öncülük ediyor. 2020 yılında 17 senelik hayalini gerçeğe dönüştürerek Sinpaş İncek Blue Çarşı'da kendi yüzme tesisini hayata geçiren başarılı antrenör ve işletmeci, tesisinin kapılarını LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) için açtı. Ekibiyle birlikte çocuklarla özel olarak ilgilenerek onlara yüzme dersi veren Seda Ölmez, gönülleri fethetti.



TÜRKİYE YÜZMEDE BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP

Okul öncesi çocuklardan yetişkinlere uzanan geniş bir yelpazede hizmet veren tesiste bugüne dek birçok madalyalı sporcu yetiştiren Seda Ölmez, sosyal sorumluluk projelerinin kendisi için en az sporcu yetiştirmek kadar önemli olduğunu söyledi: "Türkiye yüzmede çok büyük potansiyele sahip ve ben de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için 2008'de Atlas Yüzme Spor Kulübü'nü kurdum. Bu kulübü kurarken hayallerimden biri de sosyal sorumluluk projelerine imza atmaktı. Geçen yıl kendi tesisimi açınca önümde engel kalmadı. LÖSEV, çalışmalarını yıllardır takip ettiğim bir vakıf. İlk projeyi de onlarla yapmak istedim. Yetkililerle irtibata geçtik ve bir organizasyon yaptık. LÖSEV'li çocuklarla hem keyifli hem de verimli bir gün geçirdik. Yeni etkinlikler için de sözleştik. Bu arada birçok çocuğun buradan burslu olarak, şehit ve gazi çocuklarının da ücretsiz şekilde faydalandığını belirtmeliyim. Normalde sadece kendi sporcularımıza eğitim veriyoruz, ancak kurumsal ve bireysel başarıların böyle sorumluluk projeleri ile de taçlanması gerektiğini düşünüyorum. Atlas Yüzme Spor Kulübü olarak da bu projeleri geleneksel hale getirmeyi, daha da genişletmeyi hedefliyoruz."







YETİŞKİNLER VE EMEKLİLER İÇİN DE ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEĞİZ

Küçük yaştan itibaren sporun çocukların hayatının bir parçası olması gerektiğini dile getiren Seda Ölmez, yüzmenin fiziksel ve psikolojik olarak sağladığı avantajlar nedeniyle uzmanlar tarafından önerilen sporların başında geldiğine dikkat çekti. Seda Ölmez, yüzmenin yetişkinler için faydalarına da değindi: "Yüzmek hem çocukların hem de yetişkinlerin hayatının bir parçası olmalı. Çok sayıda kası çalıştıran, esneklik kazandıran, insülin duyarlılığını artıran, konsantrasyonu güçlendirip psikolojik rahatlama sağlayan bu sporu daha yaygınlaştırmak, bir sosyal sorumluluk görevi. Bunun bir parçası olarak önümüzdeki dönemde yetişkinleri, hatta emeklileri kapsayan etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde adımızı sadece madalyalarla değil, bu tarz projelerle de duyuracağız."



Bu bir ilandır.