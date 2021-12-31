Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Kilo kaybı sonrası toparlama ameliyatları için en az 1 yıl bekleyin

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, artan obezite oranlarına paralel olarak zayıflama ameliyatlarında da artış yaşandığını dile getirdi. Dr. Diyarbakırlıoğlu, "Tüp mide, gastrik bypass gibi genel cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilen obezite ameliyatları, Türkiye'de yılda 20 bin gibi büyük rakamlara ulaştı. Önümüzdeki 5 yıl içinde sağlık turizminin daha da artmasıyla bu rakamların yıllık 30 bin civarına ulaşacağı tahmin ediliyor" dedi.



SARKMALARIN ÇÖZÜMÜ POST BARİATRİK CERRAHİDE

Aşırı kilo kaybı sonrasında vücutta birtakım deformasyonlar oluştuğunu belirten Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, söz konusu sorunların "post bariatrik cerrahi" ile düzeltilerek vücudun yeniden şekillendirilebildiğini söyledi: "Son yıllarda obezite ameliyatlarının artmasıyla beraber, aşırı kilo kaybı sonrası vücutta meydana gelen sorunlara yönelik plastik cerrahi operasyonları da önem kazanmaya başladı. Obezite cerrahisi, hastalarda hızlı ve etkili kilo kaybının yanında insülin direnci, hipertansiyon gibi birçok sağlık sorununun da çözümünü sağlıyor. Aşırı kilo kaybı sonrasında deride meydana gelen sarkmaların çözümü ise plastik cerrahinin temel konularından biri olan post bariatrik cerrahide."



OBEZİTE AMELİYATININ ÜZERİNDEN EN AZ 1 YIL GEÇMİŞ OLMALI

Zayıflama sonrası estetik ameliyatları konusunda en çok merak edilen konulardan biri de bu operasyonların ne zaman yaptırılabileceği. Konuya açıklık getiren Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, obezite ameliyatının üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerektiğini belirtti: "Mide küçültme veya gastrik bypass gibi obezite ameliyatları sonrasında ilk 6 ayda kilo kaybının büyük kısmı gerçekleşmiş olur. Fakat bu, hastanın toparlama ameliyatları için hazır olduğu anlamına gelmez. Obezite ameliyatından sonra en az 1 yıl tamamlanmış olmalı. Ayrıca hastanın hedef kilosuna ulaşarak son 3 ayda aynı kiloda sabit kalmış olması gerekir. Söz gelimi; hasta hedef kilosuna zayıflama ameliyatı sonrası 9'uncu ayda ulaştı ve 12'nci aya kadar da aynı kiloda kaldı. Artık zamanlama açısından post bariatrik cerrahi için uygun bir adaydır demektir."



HER HASTANIN KİLO VERME HIZI FARKLI

Her hastanın kilo verme hızının farklı olduğuna da dikkat çeken Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu şöyle konuştu: "Bir hasta 9'uncu ayda hedef kilosuna ulaşırken, bir diğerinin istediği oranda zayıflaması 18'inci ayı bulabilir. Deri sarkmalarının toparlanması için hedef kiloya ulaşıp 3 ay kilosunu koruması gerekir. Bu bahsettiğim algoritmanın sadece zamanlama açısından uygunluğu değerlendirmek için geçerli olduğunu da tekrar belirtmek istiyorum."



Bu bir ilandır.