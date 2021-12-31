Evlilik Hazırlığında Yeni Trend: Düğünümüz Var

Modadan tasarıma, teknolojiden sosyal yaşama kadar dünya her alanda gelişiyor ve değişiyor. Sosyal medyanın hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte tüm bu gelişmeleri de küresel ölçekte takip edebiliyoruz ve ilham alabiliyoruz. Düğün fotoğrafçılığı da Düğünümüz Var ile birlikte bu gelişimden nasibini alan ve ilham veren bir sektöre dönüştü. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde artık düğün fotoğrafları özel trendlere göre hazırlanıyor ve Düğünümüz Var, global sektörün gelişimine liderlik eden bir Türk markası olarak öne çıkıyor.





Düğün Fotoğraflarına Özel Konsept Trendler

Yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafları konusunda yeni bakış açılarıyla tanışması için kurulan Düğünümüz Var; global seviyede ilklere imza atan, dünyadaki düğün fotoğrafçılığı trendlerini belirleyen bir marka hâline gelerek, müstakbel gelin ve damatlara, ilişkilerinin karakterini yansıtacak özel konseptler ve çekimler tasarlıyor. Düğün fotoğrafı çekim alanlarını trendlere ve konseptlere göre kolaylıkla dizayn eden Düğünümüz Var; özel iç ve dış mekânları, alanında uzmanlaşmış profesyonelleri ve kurumsal düzeyde hizmet kalitesiyle yeni evlenecek olan çiftlerin düğün fotoğraflarını unutulmaz anlara dönüştürüyor.





Dünyayla Birlikte Fotoğraflar da Değişiyor

Bundan yaklaşık 10 yıl önce düğün fotoğrafçılığı denildiğinde, stüdyolarda soğuk ve yaşamayan düğün fotoğrafları akla gelirdi. Fakat inovasyon, teknoloji ve global gelişmeleri yakından takip ederek, düğün fotoğrafçılığına yeni bir soluk kazandıran Düğünümüz Var ile düğün fotoğrafçılığında yeni bir dönem başladı. İstanbul Çekim Platosu, Beykoz Gölü Çekim Mekânı, Beykoz Tarlası Çekim Mekânı ve Düğün Karavanı konseptleriyle yeni evlenecek olan çiftlere, rüyalardaki gibi çekim konseptleri sunan Düğünümüz Var'ın fotoğraf çekiminin yanı sıra video çekimi, saç- makyaj ve gelinlik kiralama hizmetleri de bulunuyor.



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