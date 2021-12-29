Ünlü iş adamı ve girişimci Mustafa Öztürk kimdir?

Başarılarla dolu bir yaşam hikayesine sahi olan Kıbrıslı iş insanı Mustafa Öztürk, günümüzde kurucusu olduğu Outwork Alternative Media & Event Company şirketinin genel direktörlüğü görevini sürdürüyor. Henüz 22 yaşındayken kurduğu medya şirketiyle, Kıbrıs'ta çok ses getiren işlere imza atmayı başaran Mustafa Öztürk, aynı zamanda KKTC'nin Girne kentinde "La Nouba" isminde bir de gece kulübünün işletmeciliğini sürdürüyor.

1985'TE GİRNE'DE DOĞDU

Yakın bir gelecekte Outwork Alternative Media & Event Company markasıyla global ölçekte faaliyet göstermeye hazırlanan ünlü girişimci ve iş insanı Mustafa Öztürk, 02.09.1085 tarihinde Kıbrıs'ın dünyaca ünlü Girne kentinde doğdu. Çocukluk ve gençlik döneminin büyük bir bölümünü de bu şehirde geçirdi.

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE İŞLETME EĞİTİM ALDI

Ticarete olan ilgisi çocukluk dönemine uzanan Mustafa Öztürk, üniversite eğitiminde de tercihini işletme bölümünden yana kullandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin "İşletme" bölümünden mezun olan başarılı girişimci, üniversite yaşamında elde ettiği teknik birikimi, girişimcilik kariyerinde kullanmayı başardı.

2007 YILINDA OUTWORK ALTERNATİVE MEDİA & EVENT COMPANY MARKASIYLA İLK GİRİŞİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Girişimci ruhunu her daim korumayı ve yeni yatırımlarla etki alanlarını genişletmeyi düşünen Mustafa Öztürk, 2007 yılında Outwork Alternative Media & Event Company markasını kurdu. Bu medya markasıyla Kıbrıs'ta ses getiren sansasyonel işlere imza atan başarılı iş insanı, kısa süre içerisinde tanınırlığını arttırdı ve markasını; KKTC'nin en büyük medya kuruluşlarından biri haline getirdi.

2009'DA CLUB BEYOND İŞLETMESİYLE EĞLENCE SEKTÖRÜNE GİRDİ

KKTC'nin dinamiklerini çok iyi değerlendiren başarılı iş adamı Mustafa Öztürk, ülkesinin uluslararası alanda en çok tanındığı eğlence sektörüne de girdi. 2009 yılında "Club Beyond" isminde bir gece kulübü yatırım yapan Öztürk, bu girişiminde de yüksek düzeyde başarı elde etti. Ünlü girişimcinin bu yatırım, ulusal ve uluslararası alanda beklentileri fazlasıyla karşıladı.

2021 YILINDA DA EĞLENCE SEKTÖRÜNE YATIRIMLARINA DEVAM ETTİ

Son olarak 2021 yılında Girne'de La Nouba ismindeki diskoteği kuran Mustafa Öztürk, kısa sürede büyük ses getirdi. Bu diskoteğin açılışının, pandemi sürecinde yatırımların durduğu bir döneme denk gelmesi, ünlü girişimcinin iş dünyasındaki yeteneklerini açıkça gösterirken, elde ettiği başarı yüksek düzeyde takdir topladı.

"Bu bir ilandır"