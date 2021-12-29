Türkiye, Gaziantep’te yaşanan vahşetle sarıldı! TAKVİM, "Bu köpekler neden saldırgan?" diye sordu

Türkiye, Gaziantep'te yaşanan vahşetle sarıldı! A. A. (4), geçtiğimiz hafta 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Kan donduran olay, bir kez daha tehlikeli köpek ırklarının neden olduğu vahşeti gündeme taşıdı. Peki, yurt dışında 'bebek bakıcısı' bile denilen bu pitbull köpekler, ülkemizde neden bu kadar saldırgandı? Pitbull dosyasını açan TAKVİM, herkesi tedirgin eden bu sorunu uzmanlara danıştı. Şu yanıtları aldı:

İLK 7 AY ÇOK KRİTİK

Veteriner Hekim Serdar Polater:

Pitbull, tamamen sahibinin karakterini alıyor. Sahibi agresif yetiştirirse köpek de agresif olur. Eğer ilk 7 ayda köpek yeterli ilgiyi görür ve sosyalleşirse saldırganlık belirtisi göstermez. Saldırganlık yalnızca pitbullara özgü bir durum değil. Diğer cinslerde de görülür. Bu alan korumasıdır. Köpek benimsediği yeri korumak için saldırganlaşır. Köpek sahiplerinin belli bir eğitim seviyesine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca psikolojilerine de bakılmalı.

EĞİTİLMESİ GEREKİYOR

Veteriner Hekim Gürbüz Ertürk:

Hiçbir ırk tek başına saldırgan değildir. Saldırganlığı oluşturan köpeğin yetişme tarzıdır. ABD'deki araştırmaya göre ısırılma oranlarında her 5 köpekten 1'i pitbull. Geriye kalanı başka köpekler. Pitbullun bu kadar öne çıkmasının sebebi yüksek hasar bırakması. Bu ırk köpeklere sahip olanlar eğitimden geçirilmeli.

ŞİDDET, AÇLIK, KARANLIK

Yanlış kişilerce yetiştirilen köpekler, annesinden ayrılır ayrılmaz günlerce ışıksız yerde kalıyor. Hiç gün ışığı almayan köpeğe yalnızca sahibi yemek veriyor. Sosyalleşmeyen köpek zamanla hırçınlaşıyor. Çiğ et ve kemikle beslendiği için bu yiyeceklere ilgisi artıyor. Enerji içecekleri verilerek daha da saldırgan hale getiriliyor. Bu ortamda yetişen pitbull, dışarıya çıktığında karşısına çıkan her şeye saldırmaya başlıyor.

ÖNCE KOVALADI SONRA SALDIRDI

Bir dehşet de İzmir'de yaşandı. 7 yaşındaki H.E., dün sokakta oynamaya çıktı. Bu sırada A.B. (14), pitbull cinsi köpeğinin tasmasını bıraktı! Köpek, kovalamaya başladığı çocuğu vücudunun değişik yerlerinden ısırarak yaraladı.