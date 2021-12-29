Şehir eşkıyaları Beyoğlu’nda dehşet saçtı! ABD'li turist öldürüldü (Yaşam haberleri)

İstanbul Beyoğlu'nda, Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla sokakta yürürken kendilerine omuz atan grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Baldırından yaralanan turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ferhat K. ile E.A., M.K.O. ve T.D., gözaltına alındı. K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Amerikalı turistin saldırıya uğradığı anlar ve saldırganların kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

KATİL YAKALANDI

Antalya'da, alacak verecek meselesi yüzünden 28 yaşında Afer Ergün (28) tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karşı tarafın tabanca ile açtığı ateş sonucu 5 yerinden vuruldu. Afer Ergün'ü öldüren katil zanlısı Hüseyin C. ile ona yardım ettiği öne sürülen Hüseyin A., Afyonkarahisar'da polis kovalamacası ile yakalandı. Şahısların birbirlerini tanıdıkları ve aralarında alacak verecek mevzusuzundan kaynaklı sıkıntı olduğu öne sürüldü. Hüseyin C.'nin olay günü kız arkadaşını almak için Antalya'ya gittiği ve Afer Ergün ile sokakta tesadüfen denk geldikleri esnada olayın meydana geldiği öğrenildi.

VAKA SAYISI 32 BİN 176

Türkiye'de dün 368 bin 842 Covid-19 testi yapıldı. 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 23 bin 104 oldu

HIZLI SAVUNMA

Adana'da yaşayan avukat Nazan Akça Subaşı, 21 Ağustos'ta bir müvekkilinin duruşması için Amasya'ya gitti. Bu sırada, 70 kilometre olan hız limitini aştığı için kendisine 314 lira para cezası kesildi. Limiti, 79 kilometreyle aştığını öğrenen Subaşı, cezaya itiraz etti. Mahkeme, 18 Aralık'ta gerçekleşen duruşmada emsal bir karar verdi. Cihazın yanlış ölçüm yapabileceği göz önünde bulundurularak ceza iptal edildi. Karardan dolayı büyük mutluluk yaşayan Subaşı, "Hız sınırı 70 olan yerde 79 kilometre ile gittiğimi ölçmüşler. Nasılsa iptal edilmez gibi bakmayın. Mutlaka itiraz edin" dedi.

BELLA'NIN SIRRI

ABD'li model Bella Hadid, güzelliğiyle tüm dünyayı büyüledi. Önceki gün Victoria's Secret çekimleri için kamera karşısına geçti. Çekim boyunca saçlarını Türk kuaför Mustafa Ayanaz'a emanet etti. Twitter yorumlarıysa gülümsetti: Bazen sadece Bella'nın kuaförü olmak istersin...

HAVADA MÜTHİŞ TESADÜF

Bahreyn'den İstanbul'a gelen Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta kaptan pilotluk yapan Oğuzcan Yararcan ile Türk Hava Yolları'nın (THY) Kuala Lumpur-İstanbul Havalimanı seferinde ikinci pilot olarak görevli Nurdan Yararcan, uçuş sırasında hoş bir sürprizle karşılaştı. İki uçak, tesadüf eseri Basra Körfezi üzerinden itibaren yan yana gelerek, aynı rotayı takip etmeye başladı. Eşi ile aynı rotada İstanbul'a ulaşan Nurdan Yararcan gökyüzünde yaşadıklarını ve o anlara ait radar görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

HAİN SALDIRI

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı. Elçiliği korumakla görevli polisler saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

TURKİSH TÖREN

Kıbrıs doğumlu Hasan Derviş, İngiltere'da 40 yıl dondurmacı olarak İngilizler'e hizmet verdi. Hatta 2000'li yıllarda bir dondurma fabrikasını da faaliyete geçirdi. Türk ve yabancı olan tüm meslektaşları tarafından baş tacı edildi. Bir süre önce 62 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze törenine, 20'nin üzerinde dondurma kamyonu konvoy yapıp eşlik etti. Bu görüntüleri Louisa Davies adlı kadın çekti. Paylaştığı bu görüntüleri, 10 günde tam 15 milyon kişi izledi.

MİLİMATRİK!

İngiltere Betway Insider yarışlarında ilk yaşandı. 8 at aynı anda finişe ulaştı. Yarışı milimetrik farkla Diamond Jill kazandı.

ÇAMUR YAKALATTI

Aydın'da 3 hırsız 1 milyon liralık altın çaldı. Çamurlu ayakkabı izinden yakalandı.

DERİN UYKUYA DALDI

İstanbul'da dalış eğitmeni Şant Hamanciyan, derin uykuya daldı! İtfaiye uyandırdı.

TACİZ GAMES!

ABD'li Brandon Beck ve Marc Merrill tarafından kurulan Riot Games şirketinde, cinsel taciz iddiaları ortaya atıldı. Toplam bin 65 kadın çalışan ve bin 300 sözleşmeli işçinin mağdur olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 3 yıl süren dava, önceki gün karara bağlandı. Şirketin mağdurlara toplam 100 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

100 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 100 milyon 874 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 185'er lira, 4 bilenler 495'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.