Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yapılır? Sevgi izini herkes yaptırabilir mi, ücretsiz mi, nerelerde yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sıkça bahsedilen sevgi izi izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor ve yaptırmak isteyenler nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili araştırmalarını hızlandırıyor. İşte ayrıntılar...
SEVGİ İZİ NEDİR?
Müge Anlı kaybolan kişiler ile yakınlarını bir araya getirebilmek amacıyla bir projenin hayata geçirilmesini amaçladı.
Bu proje kapsamında kaybolan kişilerin kollarında bulunan kod sayesinde kendisini ifade edemeyecek durumda olsalar bile yakınları kolaylıkla tespit edilebiliyor.
SEVGİ İZİ NEREDE YAPTIRILIR?
Sevgi izi dövmesi yapabilmek için ilk olarak "benibuldular.com" sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor.