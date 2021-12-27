Sarıyer Bahçeköy'de feci kaza! 1'i ağır 3 kişi yaralandı...

Sarıyer Bahçeköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır üç kişi yaralandı. Kaza, saat 23:45 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sarıyer Bahçeköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır üç kişi yaralandı. Kaza, saat 23:45 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otomobilde sıkışan Kenan M. sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
KAZAYI DUYAN YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ
Yakınlarının kaza yaptığını öğrenen bazı kişiler olay yerine gelerek diğer yakınlarına telefonla bilgi verdi.