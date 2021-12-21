Aydın’da sahte içki operasyonu





ARALARINDA AYDIN DA VAR

Sahte içkilerin üretildiği Bursa, İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya illerinde ise operasyon yapılan adreslerde 57 bin 500 litre sahte içki, 31 bin 502 litre etil alkol, bin 311 sahte etiket, 5 bin 311 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma, 51 adet alkol kiti, sahte kimlik, alkolmetre, 9 bin 22 adet boş şişe, bidon, damacana, 10 bin 250 adet alkollü içki şişe kapağı, 1 tabanca, şarjör ve 5 tabanca fişeği, 269 adet dezenfektan, 1,5 gram kubar esrar ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.