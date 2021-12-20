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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 20 Aralık 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 20 Aralık 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Özkan-Gonca Yücel çiftinin yakışıklısı Ali Karan Yücel

    Tuğba ile Süleyman Koyun'un prensleri Barış

    Mehlika ile Cem Sakınmaz'ın yakışıklısı Ateş Sakınmaz

    Burcu ile Serhat Güneş'in yakışıklısı Toprak Güneş

    Murat Türütoğlu'nun prensesleri İrem-Büşra Türütoğlu

    Nesrin ile Halil Tamer'in kızları Zülal Mina ve Zehra Buğlem

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 20 Aralık 2021
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