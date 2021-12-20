Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 20 Aralık 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Özkan-Gonca Yücel çiftinin yakışıklısı Ali Karan Yücel

Tuğba ile Süleyman Koyun'un prensleri Barış

Mehlika ile Cem Sakınmaz'ın yakışıklısı Ateş Sakınmaz

Burcu ile Serhat Güneş'in yakışıklısı Toprak Güneş

Murat Türütoğlu'nun prensesleri İrem-Büşra Türütoğlu

Nesrin ile Halil Tamer'in kızları Zülal Mina ve Zehra Buğlem