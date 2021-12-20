Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 20 Aralık 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Özkan-Gonca Yücel çiftinin yakışıklısı Ali Karan Yücel
Tuğba ile Süleyman Koyun'un prensleri Barış
Mehlika ile Cem Sakınmaz'ın yakışıklısı Ateş Sakınmaz
Burcu ile Serhat Güneş'in yakışıklısı Toprak Güneş
Murat Türütoğlu'nun prensesleri İrem-Büşra Türütoğlu
Nesrin ile Halil Tamer'in kızları Zülal Mina ve Zehra Buğlem