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    Hasan Bağcı, laf atma kavgasında tam 10 kişiden dayak yedi! Hastanede can verdi

    Hasan Bağcı, laf atma kavgasında tam 10 kişiden dayak yedi! Hastanede can verdi. Bilirkişi olay anına ilişkin kamera kayıtlarını inceledi. Ancak gence kimin vurduğunu tespit edemedi! Korkunç cinayette tutuklu sayısı 1'e indi...

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    Vıcdanlara sığmayan olay Ankara'da 2020'nin Ağustos ayında meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta oturan Hasan Bağcı, B.Ö. isimli kıza laf atarak arkadaş olmak istedi.

    Genç kızsa durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a haber verdi. Bunun üzerine Hasan Bağcı ve Cüneyt Yıldırım, arkadaşlarını da toplayarak kavga etti! Parkın dışına taşan tartışma tam 3 yerde devam etti!

    Kalabalık arasında kalan ve darp edilen Bağcı, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Kavgaya karıştığı belirlenen Cüneyt Yıldırım, Bünyamin Yıkılmaz ve 8 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Haklarında ömür boyu hapis istendi! Ancak ilk duruşmada, 8 sanık tahliye edildi. Mahkeme, Hasan Bağcı'ya kimlerin vurduğunun belirlenmesi için bilirkişi görevlendirdi.

        Bunun üzerine bilirkişi, olay yerine ait kamera kayıtlarını inceledi. Ancak kavga sırasında Hasan Bağcı'ya kimin vurduğunu tespit edemedi! Bunun üzerine 16 ay tutuklu kalan Yıkılmaz'ın tahliye edilmesine karar verildi.
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