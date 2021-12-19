Hasan Bağcı, laf atma kavgasında tam 10 kişiden dayak yedi! Hastanede can verdi

Vıcdanlara sığmayan olay Ankara'da 2020'nin Ağustos ayında meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta oturan Hasan Bağcı, B.Ö. isimli kıza laf atarak arkadaş olmak istedi.
Genç kızsa durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a haber verdi. Bunun üzerine Hasan Bağcı ve Cüneyt Yıldırım, arkadaşlarını da toplayarak kavga etti! Parkın dışına taşan tartışma tam 3 yerde devam etti!
Kalabalık arasında kalan ve darp edilen Bağcı, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Kavgaya karıştığı belirlenen Cüneyt Yıldırım, Bünyamin Yıkılmaz ve 8 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.