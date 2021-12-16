Müslüme Yağal'ın mezarının başına konulan bisiklet, görenleri ağlattı

7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal'ın 2,5 yaşındaki kızı Müslüme, 10 Kasım saat 17.00 gibi bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. 200 kişiden oluşan profesyonel ekibinin yanı sıra belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca Müslüme'yi aradı.

Talihsiz kızın cansız bedeni 10 gün sonra çadırın yaklaşık 7 kilometre uzağında bulundu. Çeltek Mahallesi Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilen küçük Müslüme'nin mezar taşı, Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile mezar taşı yapan hayırsever bir mermerci esnafı tarafından yapıldı. Beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarın başına konan çocuk bisikleti görenler şaşkınlık yaşadı. Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar, küçük Müslüme'nin mezarını da ziyaret ederken karılaştıkları manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.