Kocaeli'de sapık doktor iddiası! Yanındaki hemşireleri taciz ettiği iddia edildi

Kocaeli'de hemşire A.K. ve A.S., 6 aydır aynı klinikte birlikte çalıştıkları plastik ve estetik cerrahi uzmanı Doç. Dr. H.M.A'yi mahkemeye verdi. A.S. şikayet dilekçesinde, "Üzerimi değiştirirken, kapının altından bir karartı gördüm. Kapı deliğinden baktığımda hocamız ile göz göze geldik. İkinci kez baktığımda, eğilmiş vaziyette uzak bir noktada durduğunu gördüm. Kapıyı açıp, 'hocam siz ne yapıyorsunuz, neden kapı deliğinden içeriye bakıyorsunuz' dedim.

İnkar etti. Aynı olayı arkadaşım yaşamıştı" iddiasında bulundu. Yanlış anladığını öne süren Doç. Dr. H.M.A. hakkında soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırma kararı verildi. ABBAS ÇAKAR