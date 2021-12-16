Aras Bulut İynemli Üç Kuruş'a geliyor gelmesine ama hemen gidecek! Hayranlarının sevinçleri yarım kaldı kötü haber tez geldi! 3 bölüm sonra...

Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisi Aras Bulut İynemli'ye ikinci kez teklif gönderdi. Son dizisi İçerde'den sonra bir süre dinlenen oyuncu ikinci teklifi nihayet kabul etti. Ünlü oyuncu ilk teklifi kabul etmemesinin sebebi olarak anlaştığı başka bir film projesi olduğunu belirtmişti. Filmin çekimleri tamamlanınca 2. teklife sıcak baktı. Dizinin beklenen reytingleri almaması nedeniyle harekete geçen yapım şirketi Aras Bulut İynemli'yi kadrosuna dahil etmeyi başardı.
ÜÇ KURUŞ'A TAZE KAN!
Aras Bulut İynemli'nin Üç Kuruş dizisine dahil olacağı kesinleşti. Diziye ya Can karakteriyle ya da Baybars karakteriyle dahil olacağı konuşuluyor.
Can karakterini canlandırırsa ünlü oyuncuyu ilerki bölümlerde Aslıhan Malbora'nın oynadığı Leyla'nın eski sevgilisi olarak ekranlarda göreceğiz.
ANCAK BİR SORUN VAR!
Ünlü oyuncunun geleceğine sevinenlerin mutluluğu yarım kaldı.
Çünkü iddiaya göre dizinin 10. bölümünde kadroda yer alacağı söylenen İynemli'nin 3 ya da 4 bölüm boyunca Üç Kuruş hayranlarının karşısında olacağı söyleniyor.
Fakat Aras Bulut İynemli ve Ay Yapım'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.