Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.12.2021 13:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.12.2021 13:26
    ABONE OL

    Aras Bulut İynemli Üç Kuruş'a geliyor gelmesine ama hemen gidecek! Hayranlarının sevinçleri yarım kaldı kötü haber tez geldi! 3 bölüm sonra...

    Ay Yapım imzalı İçerde, Çukur gibi dizilerle ününe ün katan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Üç Kuruş dizisine gelmesi bekleniyordu. Hayranlarına güzel haber geldi. Dizide Baybars karakterini kimin canlandıracağı belli oldu. İğnemli Üç Kuruş dizisinde fırtılanalar estirecek. İlk bölümden beri izleyiciler 'Aras gelsin' şeklinde isteklerde bulunuyordu. Son zamanların aranan dizi oyuncusu Üç Kuruş ile anlaştı. Ancak bir sorun var, hayranlarının mutlulukları kursağında kalacak. Neden mi? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    Aras Bulut İynemli Üç Kuruş’a geliyor gelmesine ama hemen gidecek!

    Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisi Aras Bulut İynemli'ye ikinci kez teklif gönderdi. Son dizisi İçerde'den sonra bir süre dinlenen oyuncu ikinci teklifi nihayet kabul etti. Ünlü oyuncu ilk teklifi kabul etmemesinin sebebi olarak anlaştığı başka bir film projesi olduğunu belirtmişti. Filmin çekimleri tamamlanınca 2. teklife sıcak baktı. Dizinin beklenen reytingleri almaması nedeniyle harekete geçen yapım şirketi Aras Bulut İynemli'yi kadrosuna dahil etmeyi başardı.

    ÜÇ KURUŞ'A TAZE KAN!

    Aras Bulut İynemli'nin Üç Kuruş dizisine dahil olacağı kesinleşti. Diziye ya Can karakteriyle ya da Baybars karakteriyle dahil olacağı konuşuluyor.

    Can karakterini canlandırırsa ünlü oyuncuyu ilerki bölümlerde Aslıhan Malbora'nın oynadığı Leyla'nın eski sevgilisi olarak ekranlarda göreceğiz.

    ANCAK BİR SORUN VAR!

    Ünlü oyuncunun geleceğine sevinenlerin mutluluğu yarım kaldı.

    Çünkü iddiaya göre dizinin 10. bölümünde kadroda yer alacağı söylenen İynemli'nin 3 ya da 4 bölüm boyunca Üç Kuruş hayranlarının karşısında olacağı söyleniyor.

    Fakat Aras Bulut İynemli ve Ay Yapım'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, ÇINGIRAKLI NEREDE?

        Üç Kuruş dizisinin çekimleri İstanbul'un Nişantaşı semtinde gerçekleştiriliyor. Dizinin çekimlerinin bir kısmı ise İstanbul tarihi yerlerinden biri olan Balat semtinde gerçekleştiriliyor. Çıngıraklı olarak bilinen mahalle ise Balat'ın Lonca mahallesi olarak biliniyor.

        ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

        Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Yaşam Aras Bulut İynemli Üç Kuruş'a geliyor gelmesine ama hemen gidecek! Hayranlarının sevinçleri yarım kaldı kötü haber tez geldi! 3 bölüm sonra...
            SON DAKİKA