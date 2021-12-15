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    • Yaşam
    • 15.12.2021 08:45
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    • 15.12.2021 10:07
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    İstanbul Çekmeköy'de yangın paniği! Bir anda büyüdü

    İstanbul Çekmeköy'de bulunan 4 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Çatı bölümünde çıkan yangın bir anda büyürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

    İstanbul’da yangın paniği! Bir anda büyüdü

    Çekmeköy'de apartmanın çatı katı dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alevler bütün çatıyı sardı. Patlama sesiyle uyanan vatandaşlar sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

    İstanbul'da yangın paniği! Bir anda büyüdü

    Yangın, saat 04:45 sıralarında Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde Petek sokakta meydana geldi. Yangın 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan patlama sonrası çıktı. Vatandaşlar patlama sesinin ardından sokağa döküldü.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan çatıdaki alevler kontrol altına alındı. Polis ekipleri binada çıkan patlama ile ilgili inceleme başlattı. Yangının çıktığı sokakta oturan Turan Keser, "Ben sesleri duyarak uyandım ambulans gelecek diye bağırıyorlardı. Bir hanımefendi ve bir kaç beyfendi vardı. O esnada yan binada oturanlar dışarı çıkıyorlardı bende birisi hastalandı sandım. Dışarı çıkıp baktığımda çatı komple yanıyordu. Yangın giderek de çoğalmaya başladı daha sonra ambulansa ve itfaiyeye haber verildi. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti. Patlama oldu fakat neden kaynaklandığı belli değil evlerin camları duruyor. Herhangi bir tahribat vermedi ne patladıysa içeride patladı ne olduğunu biz bilmiyoruz." dedi.

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