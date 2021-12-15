Feyza Karaaslan: Kış aylarında güzellik önlemlerinizi arttırın!

Uzman Estetisyen FEYZA KARAASLAN; kış aylarında cilt bakımının ihmal edilmemesi gereken bir konu olduğunu belirtti. Yazın sıcak günlerinden; soğuk havalara geçiş yapılan kış aylarında cildin yeni mevsime ve teninizin soğukla buluşmasına; hazırlanması gerektiğine dikkat çeken KARAASLAN; "Kış ayında cildinizi soğuk havalardan korumalısınız, çünkü bu mevsimde cilt kuruluğu bir hayli artar. Buna bağlı olarak farklı cilt sorunları ve hastalıkları ortaya çıkabilir. Kuruluk ayrıca cildinizin hızlı yaşlanmasına ve sarkmasına da yol açacaktır. Tüm bunları önlemek için uygun medikal ürünlerle düzenli olarak cildi nemlendirmek gerekir. Bu ürünleri seçerken; vitamin değerleri ve ph değerlerini kesinlikle ihmal etmeyin." dedi.





"Temizlik ve Cilde Temas Eden Kıyafetler Önemli"

Feyza KARAASLAN, cildi temiz tutmanın da büyük önem taşıdığını belirterek, "Soğuk günlerde vücudumuzun metabozlizması; ani ısı geçişlerinden dolayı yavaşladığı için cildin kendini yenileme hızıda haliyle azalır. O yüzden cildimizi peeling ürünleriyle temizlememiz ve nem dengesini sağlamamız gerekir. Ancak bunu yaparken cildimize zarar verecek, tahriş edecek kıyafet türlerinden; atkı, bere tarzı kaçınmalıyız. Mutlaka cilt yapımıza uygun ürünler kullanmalıyız. Eğer cildinize uygun ürünün hangisi olduğunu bilmiyorsanız, bir uzmandan destek alabilir ve cilt analizinizi yaptırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



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