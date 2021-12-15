6 yıllık eşi Nazik'i öldüren katil koca Ömer Sancar'dan skandal açıklama! Çocuğumuz olmadığı için tartıştık

Adana'da Nazik ve Ömer Sancar çifti, çocuk sahibi olamayınca sık sık tartışmaya başladı. Kavgaların artması ile birlikte Nazik Sancar, ekim ayında evi terk ederek, ailesinin yanına döndü. Sancar, 5 gün önce eşi ile barışınca yeniden evine döndü. Ancak yine tartışma çıktı. Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşi Nazik'e 5 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği talihsiz kadın, hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklandı. İfadesinde ise "Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Ona bağırdım ve içeri gitmesini söyledim. Bana 'sen ancak böyle bağırırsın' dedi ve gitti.

İçeride konuşmaya devam edince 'sus yoksa seni öldürürüm' dedim. Eşim de 'öldürmezsen, adam değilsin' dedi. Çok sinirlendim ve evdeki tüfeği ateşledim. Sonra da polisi aradım" dediği belirtildi.