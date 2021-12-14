Op. Dr. Mustafa Nihat Koç, Liposuction hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı

Op. Dr. Mustafa Nihat Koç liposuction işlemi hakkında,"Liposuction kilo vermek için yapılan bir işlem değildir. Bu işlemin vücudun aşırı yağlı bölgelerindeki yağın azalmasını sağladığı doğrudur. Ancak liposuction yöntemindeki en temel amaç belli bölgelerde yağlanması fazla olan kişilerin daha fit görünmesine yardımcı olmaktır." diye konuştu.

Koç, orta yaşlı ve çok fazla kilolu olmayan ancak belirli bölgelerinde yağlanmanın fazla olduğu kişilerin iyi birer liposuction yaptırma adayı olduğundan bahsetti. Liposuction yaptırmak isteyen kişilerin ayrıntılı olarak tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerektiğini söyleyen Koç, kalp damar hastalığı, diyabet, immün yetmezlik, pıhtılaşma bozukluğu gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler liposuction için daha riskli hastalardan olduğunu belirtti.

Liposuction işlemi sonrasındaki şikayetlerden de bahseden Koç, "Bu işlemden sonra morartı, ağrı ya da şişlik gibi sorunlar görülebilir. İşlem sonrasında kişilere ağrı kesici ve antibiyotik verilir. Hastada oluşan şişliklere karşıysa korse giydirilir." dedi. Koç, liposuction işleminden sonra hastalarda görülen şikayetlerin birkaç hafta içinde geçtiğini söyledi.

Op. Dr. Mustafa Nihat Koç, hastalara liposuctionda da her cerrahi işlemde olduğu gibi riskler olduğunu, işleme karar vermeden önce bu riskleri göz ardı etmemeleri gerektiğini söyledi.

"Bu bir ilandır"