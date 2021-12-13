Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 13 Aralık 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Hilal ile Remzi Yıldırım'ın yavruları Ayşe Begüm ve Arif Emir Yıldırım.

Fatma ile Yusuf Yazıcı'nın kızları Zeynep ve Zehra...

Şehriban ile Yüksel Yollu'nun prensesleri Ela Yollu...

Bekir ve Fatmanur Korkmaz'ın çocukları Ali Asaf Korkmaz.

Duygu ile Furkan Bırık'ın yakışıklıları Can ve Mercan Bırık...