Kars'tan Antalya'ya miras cinayeti! (Yaşam haberleri)

Kars'tan Antalya'ya giden Kutlay Çelik (47), polisi arayarak ablası Gülderen Çelik'i (52) öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis, katili elinde tabanca ile ablasının cesedi başında beklerken gözaltına aldı. Cinayetin miras paylaşımı nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Baba Ziyaettin Çelik'in tüm mal varlığını ölen kızına bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında tehditlere varan gerilimler yaşandığı belirtildi. Polis aracına konulan Kutlay'a bağıran baba, "İşte bu kardeşini vurdu" dedi.

ÖNCE ASİT SONRA NİKAH

Hatay İskenderun'da 2 yıl önce dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek (21), bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in (23) asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır izler kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı. Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe veren Özek, Çeltik hakkındaki şikayetini geri çekti. Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek, yüzünü tanınmaz hale getiren Çeltik ile barıştı. Ardından nikah kıydı.

KALBİ TEMİZ

Muğla Milas'ta temizlik işçisi Dursun Girgin, önceki gün süpürgesini küreğini kaptı. Çalıştığı sırada, yerde duran naylon bir poşetle karşılaştı. İçinde para dolu cüzdan olduğunu görünce, soluğu Zabıta Müdürlüğü'nde aldı. Ekiplerin çalışmasıyla cüzdanın bir üniversite öğrencisine ait olduğu anlaşıldı. Daha önce de bulduğu başka bir cüzdanı sahibine ulaştıran Girgin, "Cüzdan sahibi genç bir kardeşimizmiş. Cüzdanın ona ulaşmasından son derece mutlu oldum" açıklaması yaptı. Cüzdanın sahibi olan Muhammet Arslan'sa Girgin'e teşekkür etti.

SEN NASIL BABASIN!

Zonguldak Ereğli'de Mustafa Çiv, dün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrik direğine çarptı, ardından bir evin bahçesine girdi! Yaralanan sürücü, tedavi altına alınırken kazayı duyan baba Hüseyin Çiv, olay yerine gitti. Araçtaki hasarı görünce "Geberseydi keşke" demesi isyan ettirdi: Sen nasıl babasın!

ADALET BURCU!

İstanbul Küçükyalı'da Burcu Erol, aşırı hız yapan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza çarpan Yusuf Kara'ya 12 bin 100 lira ceza verildi. Ailesi isyan etti: Bu nasıl adalet!

NİŞAN VE CENAZE

Kayseri-Ankara yolunda cenazeye gidenlerin aracı ile nişan minibüsü çarpıştı. 7 kişi yaralandı.

BERK'TEN İYİ HABER

Antalya'da 5 gündür aranan Berk Tosunoğlu (14), arkadaşının evinden çıktı. Ailesine kızdı.

HIRSIZI LİNÇ ETTİLER

Esenler'de hırsız, bir daireden telefon çalmak istedi. Mahalleli döverek polise teslim etti.

NASIL KIYDIN!

Trabzon'da M.E, eşine kızdı. 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Yavru, tedavi altına alındı.

KADERİNE KÜSMEDİ

Muğla'da yaşayan Kader Koca'nın (36), iki eli ve sağ diz altı doğuştan yok. 10 yaşından beri diz altı proteziyle yaşayan Kader, yaşama sevincini kaybetmedi. Karşısına çıkan tüm engelleri aştı. Dans etmeyi öğrendi, seyirciler performansına hayran kaldı. 'Özel' arkadaşlarını çeşitli aktivitelere teşvik etti. Azmiyle örnek gösterilen Kader, "Kendimle barışığım. Her şeyi yapabiliriz, özgür bir ruhum var. Dans etmeyi çok seviyorum" dedi.

HAYRETTIN ŞAŞMAZ

88 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 88 milyon 586 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 874'er lira, 4 bilenler 563'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

3.3 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 3 milyon 355 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 905'er lira, 4+1 bilenler 445'er lira, 4 bilenler 41'er lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.