Esenyurt'taki asansör sapığı yakalandı! Tecavüz girişimi öncesi kan donduran plan

İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadın oturduğu sitenin asansöründe cinsel saldırıya uğradı. Olay, 12 Aralık günü saat 04.30 sıralarında bir sitede yaşandı.
Filistin uyruklu A.A. gece saatlerinde evine gitmekte olan 35 yaşındaki Özbekistanlı kadın kuaförü U.K.'yı takibe aldı. Kadının güvenlikli siteye girdiğini gören A.A., siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı.
GENÇ KADINA SALDIRDI
Çitlerin üzerinden atlayıp sitenin arka bahçesine girerek U.K.'yi takibe devam etti. U.K.'nin arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kadına saldırdı. Yere düşürdüğü kadına tecavüz etmeye kalkışan sapık, U.K.'nin direnmesi ve çığlıkları üzerine başarılı olamadı.
Ve genç kadına tekmeler atarak asansörden inip kaçtı. U.K., ise yaşadığı şoku atlatır atlatmaz güvenlik görevlilerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.K'nin ifadesini aldı. Ekipler, yaptıkları sıkı takip sonucu sapığı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.