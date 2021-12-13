Döviz kurundaki dalgalanmalar, euro ve dolar cinsinden nafaka ödeyenlerin de canını yaktı! Onlardan biri de Ankara'da yaşayan Ersan S. isimli işadamıydı. Ersan S, 2011'de eşi A.S.E.'den boşandı.

Eşi ve kızına bin euro nafaka bağlandı. 2015'te kalp rahatsızlığı yaşayan Ersan S, 2016'da iflasını açıkladı. Elinde tek 5 bin liralık emekli maaşı kaldı. Artan döviz kuru nedeniyle nafakayı ödemekte zorlandı.

ÖDEYEMEDİ, HAPSE GİRDİ

2017'de mahkemeye "Boşandığımda Euro 2,179 liraydı. Şimdi daha yüksek. Nafaka 100 euro'ya insin" diyerek başvuru yaptı. Ankara 6'ncı Aile Mahkemesi'nin 200 euroya indirdiği düşürülmesinde karar kıldı. İstinaf mahkemesi nafakayı 500 euro'ya çıkarttı. Ersan S, isyan bayrağını açtı: 500 euro, şu anda 7 bin 800 lira yapıyor. Emekli maaşım 5 bin lira. Nafaka borcum nedeniyle 3 kez disiplin hapsine mahkum edildim. Sürekli hapis korkusuyla yaşamak istemiyorum.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Benzer bir dava da İstanbul'dandı. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift 2015'te boşandı. Baba, oğlu için 19 bin dolar nafaka ve 80 bin dolar okul masrafı ödeyeceğini açıkladı. Döviz artınca "Nafakayı düşürün" başvurusu yaptı. Mahkeme nafakayı 20 bin liraya çevirince Yargıtay emsal bir karara imza attı: Nafaka sözleşme tarihindeki döviz kurunun altına uyarlanamaz.