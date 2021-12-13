Asansör sapığı yakalandı! İstanbul'da lüks bir sitenin asansöründe genç kızı taciz edip kaçan sahış yakalandı





Olay, 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında İstanbul'da bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A. gece genç bir kızı takibe alarak evine kadar takip etti. Genç kız güvenlikli ve lüks bir siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı. Güvenlikten dolayı siteye giremeyen A.A., çitlerin üzerinden atlayarak sitenin arka bahçesine girip genç kızı takibe devam etti.