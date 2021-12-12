Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 12 Aralık 2021

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Bünyamin ile Seda Özten çiftinin çocukları Elif ve Sümeyye
Gülcihan ve Alper Aktay'ın ilk ve tek göz ağrıları Muhammed Selim
Ayşe Şahin Durak ile Uğur Durak'ın prensesleri Defne Durak
Kübra ile Barkın Kemal Beşer'in yakışıklısı Kuzey Beşer
Hafize ile Korkut Soylu'nun yakışıklısı Peker Tuna Soylu
Dilara ile Muammer Tunç prensesleri Asya Tunç
Bünyamin ile Seda Özten çiftinin çocukları Elif ve Sümeyye
Gülcihan ve Alper Aktay'ın ilk ve tek göz ağrıları Muhammed Selim
Ayşe Şahin Durak ile Uğur Durak'ın prensesleri Defne Durak
Kübra ile Barkın Kemal Beşer'in yakışıklısı Kuzey Beşer
Hafize ile Korkut Soylu'nun yakışıklısı Peker Tuna Soylu
Dilara ile Muammer Tunç prensesleri Asya Tunç