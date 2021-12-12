Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 12 Aralık 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.Bünyamin ile Seda Özten çiftinin çocukları Elif ve SümeyyeGülcihan ve Alper Aktay'ın ilk ve tek göz ağrıları Muhammed SelimAyşe Şahin Durak ile Uğur Durak'ın prensesleri Defne DurakKübra ile Barkın Kemal Beşer'in yakışıklısı Kuzey BeşerHafize ile Korkut Soylu'nun yakışıklısı Peker Tuna SoyluDilara ile Muammer Tunç prensesleri Asya Tunç