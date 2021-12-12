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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 12 Aralık 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 12 Aralık 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.




    Bünyamin ile Seda Özten çiftinin çocukları Elif ve Sümeyye



    Gülcihan ve Alper Aktay'ın ilk ve tek göz ağrıları Muhammed Selim



    Ayşe Şahin Durak ile Uğur Durak'ın prensesleri Defne Durak



    Kübra ile Barkın Kemal Beşer'in yakışıklısı Kuzey Beşer



    Hafize ile Korkut Soylu'nun yakışıklısı Peker Tuna Soylu



    Dilara ile Muammer Tunç prensesleri Asya Tunç
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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 12 Aralık 2021
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