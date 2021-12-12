Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ehliyet dersi veren hoca, trafik sorusunu bilemedi!

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'e ehliyet dersi veren hoca damga vurdu. İstanbul'dan yarışmaya katılan Canan Ayaz, sosyal medyada özel trafik eğitimi verdiğini ve trafik kurallarıyla ilgili dersler anlattığını dile getirdi. Yarışmacı, 4. soruyu görünce "Gerçekten caps olabilirim, heyecanın bu kadarı" diyerek cevaptan emin olamadığını belirtti. Hem ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de seyircileri gülümsetti.
İşaretin anlamı için "Dur" yanıtını veren yarışmacı Ayaz, doğru cevabın "Yol ver" olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya "Galiba caps oldunuz" şeklinde espri yaparken Ayaz, "Ama bu soruda olmazdı" dedi. Ayaz, barajı geçemeyince yarışmaya 2 bin TL ödülle veda etti.
İşaretin anlamı için "Dur" yanıtını veren yarışmacı Ayaz, doğru cevabın "Yol ver" olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya "Galiba caps oldunuz" şeklinde espri yaparken Ayaz, "Ama bu soruda olmazdı" dedi. Ayaz, barajı geçemeyince yarışmaya 2 bin TL ödülle veda etti.