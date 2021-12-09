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    Davut Can Duman, doğum günü sonrası bindiği araçta hayatını kaybetti!

    Davut Can Duman, arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Bindikleri aracın metro istasyonu yaya geçidine uçmasıyla hayatını kaybetti. Gençlerin kazadan yaklaşık 2 saat önce bir eğlence mekanında birlikte alkol aldığı, o anlara ilişkin çektikleri fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştıkları ortaya çıktı.

    Ölüm günü!

    Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre savruldu. Bariyerlere, ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, daha sonra Nilüfer Metro İstasyonu'nun yaya alt geçidine uçtu.

    Kazada yeni yaşını kutlayan Davut Can Duman (22) hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

    Gençlerin kazadan yaklaşık 2 saat önce bir eğlence mekanında birlikte alkol aldığı, o anlara ilişkin çektikleri fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştıkları ortaya çıktı.

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    Haberler Yaşam Davut Can Duman, doğum günü sonrası bindiği araçta hayatını kaybetti!
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