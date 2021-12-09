Bu nasıl yüzsüzlük! 2 genç kız bir oldu talihsiz adamı dolandırdı (Yaşam haberleri)

Bolu'da Ayşenur Samancı ile Fatma Çetin, Kemal Özçelik'i dolandırdı. Sahte dekontla telefon aldı. Zanlılar duruşmada ağlayınca mağdur Özçelik çıldırdı: Bunlar gerçekten tam bir tiyatrocu.

PSİKOLOJİK VAKA!

İstanbul'da Esra Işıktekiner, davranış sanatları okudu! Ancak "Psikoloğum" deyip klinik kurdu. Yetkisi olmadan insanları tedaviye soktu. Sahtekarlığı ortaya çıkınca adliyelik oldu! DİLEK YAMAN DEMİR.

100 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkamayınca 100 milyon 428 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 80'er bin lira, 4 bilenler bin 295'er lira, 3 bilenler 93'er lira, 2 bilenler ise 9'ar lira alacak.

2.7 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 788 bin lira devretti. 5 bilenler 4'er bin, 4+1 bilenler 440'ar, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

CENNETTE BULUŞTULAR

Türkiye, Sadık Tokat'ı adı gibi sadık kalbiyle tanıdı. Kastamonu Araç'taki Avlacık Köyü'nde yaşayan 87 yaşındaki Sadık Tokat ve Huriye Tokat, 1993'te oğulları Selahattin'in şehit haberini aldı. Evlatlarına evinin bahçesinde mezar yaptırdı. "Evladımızı bırakmayız" diyerek senelerce köyde yalnız kaldı. Huriye Tokat, 2020'de hayata gözlerini kapadı. Baba Sadık Tokat'sa önceki gün aramızdan ayrıldı. Vasiyeti üzerine oğlu ve eşinin yanında toprağa verilerek cennete uğurlandı. Dün, fedakar anne-babanın kabri ziyaretçi akınına uğradı. Tokat çiftinin torunları Uğur Kütük, "Dedem Sadık Tokat'ın bizlere bıraktığı emanete sahip çıkacağız" açıklaması yaptı.

DÜNYA VARMIŞ İZMİR'DE

Hamza Alatürk, annesi COVİD- 19 hastasıyken dünyaya geldi. İki gün sonra apendiksi patlayan bebek, 3 günlükken ameliyat edildi. Tıp literatürüne girdi. Op. Dr. Nihan Ünver Akar, "Anneden bebeğe geçen sitokinler apendiksin patlamasına neden olmuş. Hamza dünyadaki 3. vaka" dedi.

CARA BORSA

Otomobil fiyatları tavan yaptı! Gaziantep'te 2001 model Tofaş marka araba 165 bin liraya satışa çıktı! 20 yıllık aracın sıfırdan farksız olduğunu söyleyen galerici Murat Deniz, "Böyle bir arabanın boyasız, hatasız olması çok zor. İlana koyduktan sonra arayan soran çok oldu. Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz" açıklaması yaptı.