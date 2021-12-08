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    • Yaşam
    • 08.12.2021 09:30
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    • 08.12.2021 09:38
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    Monte Carlo, LD, LM, Pall Mall, HD, Maltepe, Samsun sigara fiyatları ne kadar? 8 Aralık en ucuz sigara hangisi oldu 2021?

    Zamlı sigara fiyatları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Royal Tobacco ürünlerinde yaşanan zam sonrası bugünden itibaren Philip Morris sigara markalarına zam geldiği ileri sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyada çok konuşulan sigara zammı ile ilgili açıklama gelip gelmeyediği merak ediliyor. Peki, Monte Carlo, LD, LM, Pall Mall, HD, Maltepe, Samsun sigara fiyatları ne kadar? En ucuz sigara hangisi oldu 2021? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Monte Carlo, LD, LM, Pall Mall, HD, Maltepe, Samsun sigara fiyatları ne kadar?

    Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? 8 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Şimdi ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşıyor ve sigara fiyatlarının zamlandığına ilişkin bilgiler yayınlanıyor. Peki ne kadar zam geldi? İşte 8 Aralık güncel sigara fiyatları listesi 2021…

    SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Philip Morris grubunda geçerli olmak üzere sigaraya bugün itibarıyla 2 lira zam yapıldı.

    İşte güncel sigara fiyatları listesi;

    8 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ!

    PHILIP MORRIS

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 19 TL

    Marlboro Touch: 20 TL

    Marlboro: 21 TL

    Parliament: 21,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

    Muratti: 19 TL

    Muratti Blu: 18 TL

    Lark: 18 TL

    Chesterfield: 17,50 TL

    Chesterfield Mode: 15,50 TL

    L&M: 17,50 TL



    JTI

    Winston Slender: 16 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

    Winston: 17 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

    Camel Slender: 15,50 TL

    Camel: 16 TL

    Monte Carlo Slender: 15,50 TL

    Monte Carlo: 15,50 TL

    LD: 15,50 TL

        British American Tobacco

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Yaşam Monte Carlo, LD, LM, Pall Mall, HD, Maltepe, Samsun sigara fiyatları ne kadar? 8 Aralık en ucuz sigara hangisi oldu 2021?
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