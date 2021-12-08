Monte Carlo, LD, LM, Pall Mall, HD, Maltepe, Samsun sigara fiyatları ne kadar? 8 Aralık en ucuz sigara hangisi oldu 2021?

Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? 8 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Şimdi ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşıyor ve sigara fiyatlarının zamlandığına ilişkin bilgiler yayınlanıyor. Peki ne kadar zam geldi? İşte 8 Aralık güncel sigara fiyatları listesi 2021…
SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Philip Morris grubunda geçerli olmak üzere sigaraya bugün itibarıyla 2 lira zam yapıldı.
İşte güncel sigara fiyatları listesi;
8 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ!
PHILIP MORRIS
Philip Morris
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL