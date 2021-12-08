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    • Yaşam
    • 08.12.2021 08:51
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    • 08.12.2021 08:51
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    Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge, Muratti, Muratti Blu zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Sigara fiyatları hakkında yapılan son açıklamalar önemle takip ediliyor. Zam hakkında iddialar özellikle dün akşamdan bu yana tiryakiler tarafından merak ediliyor. Özellikle gece yarısından itibaren sosyal medyada sigaraya zam geldiği iddiası dolaşmaya başladı. Muratti, Winston, Kent D Range Blue, Camel Parliament ve LM gibi sigara markası tüketen tiryakiler bu markalara zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge, Muratti, Muratti Blu zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge, Muratti, Muratti marka sigaralar zam geldiği iddiası sosyal medyada dolaşıyor. Sigara tiryakileri içtikleri markalara herhangi bir zam gelip gelmediğini öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Sosyal medyada gece saatlerinden bu yana bazı sigara markalarına zam geldiği iddia ediliyor. Bu kapsamda özellikle sigara dağıtıcısı firmalar tarafından yapılacak açıklama büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge, Muratti, Muratti Blu zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    8 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?

    Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde anında yer alacaktır. İşte güncel fiyat listesi

    8 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 17 TL

    Marlboro Touch: 18 TL

    Marlboro: 19 TL

    Parliament: 19,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL

    Muratti Blu: 16 TL

    Lark: 16 TL

    Chesterfield: 15,50 TL

    L&M: 15,50 TL

    JTI

    Winston Slender: 16 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

    Winston: 17 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

    Camel Slender: 15,50 TL

    Camel: 16 TL

    Monte Carlo Slender: 15,50 TL

    Monte Carlo: 15,50 TL

    LD: 15,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Yaşam Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge, Muratti, Muratti Blu zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu?
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