Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge, Muratti, Muratti marka sigaralar zam geldiği iddiası sosyal medyada dolaşıyor. Sigara tiryakileri içtikleri markalara herhangi bir zam gelip gelmediğini öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Sosyal medyada gece saatlerinden bu yana bazı sigara markalarına zam geldiği iddia ediliyor. Bu kapsamda özellikle sigara dağıtıcısı firmalar tarafından yapılacak açıklama büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Marlboro Touch Blue, Marlboro Edge, Muratti, Muratti Blu zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...