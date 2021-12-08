Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? 8 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Şimdi ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşıyor ve sigara fiyatlarının zamlandığına ilişkin bilgiler yayınlanıyor. Peki ne kadar zam geldi? İşte 8 Aralık güncel sigara fiyatları listesi 2021…