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    • Yaşam
    • 08.12.2021 08:57
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    • 08.12.2021 09:42
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    Lark, Chesterfield, Parliament, Parliament Midnight Blue sigaralara zam geldi mi? 8 Aralık hangi sigara markalarına zam geldi 2021?

    Sigara zammı ile ilgili gündemde araştırmalar hız kazandı. 8 Aralık sigara zammı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmaya çalışırken diğer yandan da sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Yeni yıla az bir zaman kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Lark, Chestirfield, Parliament, Parliament Midnight Blue sigaralara zam geldi mi? 8 Aralık hangi sigara markalarına zam geldi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Lark, Chestirfield, Parliament, Parliament Midnight Blue sigaralara zam geldi mi?

    Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? 8 Aralık sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Şimdi ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşıyor ve sigara fiyatlarının zamlandığına ilişkin bilgiler yayınlanıyor. Peki ne kadar zam geldi? İşte 8 Aralık güncel sigara fiyatları listesi 2021…

    SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

    8 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ!

    PHILIP MORRIS

    Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:

    Philip Morris Marka

    Marlboro Edge: 19 TL

    Marlboro Touch: 20 TL

    Marlboro: 21 TL

    Parliament: 21,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

    Muratti: 19 TL

    Muratti Blu: 18 TL

    Lark: 18 TL

    Chesterfield: 17,50 TL

    Chesterfield Mode: 15,50 TL

    L&M: 17,50 TL

        JTI

        Winston Slender: 16 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

        Winston: 17 TL

        Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

        Camel Slender: 15,50 TL

        Camel: 16 TL

        Monte Carlo Slender: 15,50 TL

        Monte Carlo: 15,50 TL

        LD: 15,50 TL

        British American Tobacco

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Yaşam Lark, Chesterfield, Parliament, Parliament Midnight Blue sigaralara zam geldi mi? 8 Aralık hangi sigara markalarına zam geldi 2021?
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