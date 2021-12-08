Sigara zammı şu günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında. Sigara tiryakileri arama motorlarında "Sigaraya zam mı yapıldı?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılan soruları arasında 2022 yılında sigara fiyatları ne kadar olacak sorusu yer aldı. Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı. Peki, Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte merak edilenler!