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    • Yaşam
    • 08.12.2021 09:53
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    • 08.12.2021 09:53
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    Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?

    Sabah saatlerinden itibaren güncel sigara fiyatları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı. Peki, Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Sigara zammı şu günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında. Sigara tiryakileri arama motorlarında "Sigaraya zam mı yapıldı?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılan soruları arasında 2022 yılında sigara fiyatları ne kadar olacak sorusu yer aldı. Philip Morris grubu, 8 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı. Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı. Peki, Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte merak edilenler!

    EN UCUZ SİGARA 17,5 LİRA OLDU
    Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı.

    1 DAL SİGARA 1 LİRAYI GEÇTİ
    Gelen zamların ardından birçok sigara paketinde 1 dal sigara 1 lirayı aşmış oldu.

    İŞTE YENİ FİYATLAR

    Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:

    Philip Morris Marka

    Marlboro Edge: 19 TL

    Marlboro Touch: 20 TL

    Marlboro: 21 TL

    Parliament: 21,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

    Muratti: 19 TL

    Muratti Blu: 18 TL

    Lark: 18 TL

    Chesterfield: 17,50 TL

    Chesterfield Mode: 15,50 TL

    L&M: 17,50 TL



        JTI

        Winston Slender: 16 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

        Winston: 17 TL

        Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

        Camel Slender: 15,50 TL

        Camel: 16 TL

        Monte Carlo Slender: 15,50 TL

        Monte Carlo: 15,50 TL

        LD: 15,50 TL

        British American Tobacco

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL

        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Yaşam Kent, Kent Swicth, Kent D-Range, Kent N-Range, Tekel 2000, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?
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