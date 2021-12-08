JTİ sigara zammı fiyat listesi: 9 Aralık Monte Carlo, LD, Camel, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTİ sigara zammı fiyat fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Son olarak sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya başlandı. Son olarak sosyal medyada bazı markalara zam geleceği iddia edilmişti. Peki, 9 Aralık Monte Carlo, LD, Camel, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte JTİ sigara zammı fiyat listesi hakkında son bilgiler...
JTİ SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ
JTİ marka sigaralara 2 TL zam geldiği iddialar arasında yer alıyor. Ancak zam geldiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
PHILIP GRUBU
Marl RO: 25.00 TL
Marl ED: 19.00 TL
Marl To: 20.00 TL
Marl: 21.00 TL
Parl: 21.50 TL
Parl MID: 20.50 TL
Mur: 19.00 TL
Mur Bl: 18.00 TL
Lk: 18.00 TL
Chst: 17.50 TL
LM: 17.50 TL