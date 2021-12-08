JTİ sigara zammı fiyat listesi: 9 Aralık Monte Carlo, LD, Camel, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTİ sigara zammı fiyat fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Son olarak sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya başlandı. Son olarak sosyal medyada bazı markalara zam geleceği iddia edilmişti. Peki, 9 Aralık Monte Carlo, LD, Camel, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte JTİ sigara zammı fiyat listesi hakkında son bilgiler...