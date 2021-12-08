Camel (White Brown Soft Slender), Winston (Slender Deep Blue) fiyatları merak ediliyor. Gece yarısı itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Sosyal medyada konuşulan iddialar sonrası hangi markalara zam geleceği de çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, Camel (White Brown Soft Slender), Winston (Slender Deep Blue) zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...