Smile Hair Clinic’ten saç ekiminde dünya başarısı

Smile Hair Clinic kurucularından Dr. Gökay Bilgin saç ekimi operasyonundan sonra ki ilk 10 güne işaret etti. Saç ekimi operasyonlarında dikkat edilmesi gereken birçok unsurun olduğunu hatırlatan Dr. Bilgin, hastaların ilk 10 gün evden çıkmadan iyileşme sürecini geçirmeleri gerektiğini ifade etti. Özellikle pandemi sürecinde gerçekleştirilen saç ekim operasyonlarda hastanın dinlenmesinin önemini vurguladı.

DR. GÖKAY BİLGİN KONFORLU İYİLEŞME SÜRECİNİ ANLATTI

Dr. Gökay Bilgin saç ekim işlemlerinin gerçekleşeceği kliniğin kesinlikle hijyen şartlarına uyması gerektiğinin altını çizerken insanların operasyon öncesi son 14 gün içinde koronavirüs temaslısı olup olmadığını kesinlikle doktora bildirmesi gerektiğinin altını çizdi. Saç ekimi sonrası izole olan hasta, doktor tarafından tavsiye edilen bakım talimatlarına uyması halinde rahat bir iyileşme süreci geçirir.

DR. GÖKAY BİLGİN İLE SMİLE HAİR CLİNİC DÜNYAYA ADINI DUYURDU

İlaçların düzenli kullanılması ve konforlu bir dinlenme süreci hastanın çok daha hızlı şekilde iyileşmesini sağlar. İstanbul'un Avrupa yakasındaki özel bir hastanede hizmet veren Smile Hair Clinic saç ekim merkezi Türkiye dışında tüm dünyada saç ekim uygulamaları ile adını duyurdu. Alanında uzman ve medikal eğitim almış olan ekip tarafından gerçekleştirilen saç ekim operasyonlarındaki başarı sayesinde dünya genelinde tanınır hale geldi.

"Bu bir ilandır"