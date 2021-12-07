Müge Anlı İle Tatlı Sert'te üzücü anlar! Aradığı eşi pideciye kaçmış

atv ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yine nefes kesti. 4 gündür eşinden hiçbir haber alamadığını belirten gözyaşlarına boğulan Serkan Kıyak, yardım istedi. Kısa bir süre sonra canlı yayına eşi Zehra Kıyak bağlandı. Büyük heyecan yaşayan Serkan Kıyak, eşinin, "Pideci Gökhan'layım beni aramayın" sözleri karşısında kendini yere attı. Zehra Hanım, eşi ile görüşmek istemediğini, eşini sildiğini dile getirince Serkan Kıyak zaten pideciden şüphelendiğini, defalarca affettiğini, eşinin hep kendisini aldattığını, neden yaptığını sorgulayıp eşinin dönüp gelmesini, bahsi geçen pidecinin 2 çocuğu olduğunu ifade etti. Serkan Kıyak, "Eşim her şeye inanır. Ancak kaçıp polisten yardım istesin" dedi. Sosyal medyada da geniş yankı bulan olayla ilgili yorumlar şöyle:

BİRADER sen kendine yeni bir hayat kur istersen.

PİDECİYİ merak ettim.

ÇOK garip bir durum arkadaş.

Serkan Kıyak'ın yanındayım.

HİÇ kıyak bir durum değil.