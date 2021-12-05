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    • Yaşam
    • 06.12.2021 08:58
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    • 06.12.2021 08:58
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    6 Aralık sigaraya zam geldi mi? Aralık 2021 güncel sigara fiyat listesi! En ucuz sigara markaları hangileri?

    Sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden büyük bir heyecanla araştırılıyor. Son olarak sosyal medyada bazı markalara zam geleceği iddia edildi. Tiryakiler bu kapsamda sigara firmalarının bir açıklama yapıp yapmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 6 Aralık sigaraya zam var mı? En ucuz sigara hangisi? Aralık 2021 Ocak 2022 sigara zammı olacak mı? İşte detaylar...

    6 Aralık sigaraya zam geldi mi?

    Sigara fiyatlarına bu ay içerisinde bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşuluyor. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Sosyal medyada konuşulan iddialar sonrası hangi markalara zam geleceği de çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, 6 Aralık sigaraya zam var mı? En ucuz sigara hangisi? Aralık 2021 Ocak 2022 sigara zammı olacak mı? İşte bilgiler...

    6 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?

    Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde anında yer alacaktır. İşte güncel fiyat listesi

    6 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 17 TL

    Marlboro Touch: 18 TL

    Marlboro: 19 TL

    Parliament: 19,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL

    Muratti Blu: 16 TL

    Lark: 16 TL

    Chesterfield: 15,50 TL

    L&M: 15,50 TL

    JTI

    Winston Slender: 16 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

    Winston: 17 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

    Camel Slender: 15,50 TL

    Camel: 16 TL

    Monte Carlo Slender: 15,50 TL

    Monte Carlo: 15,50 TL

    LD: 15,50 TL

    BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

    Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

    Kent D-Range: 16 TL

    Kent Slims: 19 TL

    Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

    Rothmans: 15,50 TL

    Viceroy: 16,00 TL

    Pall Mall: 16,00 TL

    Tekel 2000: 15,50 TL

    Tekel 2001: 15,50 TL

    Samsun: 16,00 TL

    Maltepe: 16,00 TL
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    Haberler Yaşam 6 Aralık sigaraya zam geldi mi? Aralık 2021 güncel sigara fiyat listesi! En ucuz sigara markaları hangileri?
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