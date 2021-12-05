6 Aralık sigaraya zam geldi mi? Aralık 2021 güncel sigara fiyat listesi! En ucuz sigara markaları hangileri?

Sigara fiyatlarına bu ay içerisinde bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşuluyor. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Sosyal medyada konuşulan iddialar sonrası hangi markalara zam geleceği de çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, 6 Aralık sigaraya zam var mı? En ucuz sigara hangisi? Aralık 2021 Ocak 2022 sigara zammı olacak mı? İşte bilgiler...