6 Aralık sigaraya zam geldi mi? Aralık 2021 güncel sigara fiyat listesi! En ucuz sigara markaları hangileri?

Sigara fiyatlarına bu ay içerisinde bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşuluyor. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Sosyal medyada konuşulan iddialar sonrası hangi markalara zam geleceği de çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, 6 Aralık sigaraya zam var mı? En ucuz sigara hangisi? Aralık 2021 Ocak 2022 sigara zammı olacak mı? İşte bilgiler...
6 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?
Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde anında yer alacaktır. İşte güncel fiyat listesi
6 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL
BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL
Kent D-Range: 16 TL
Kent Slims: 19 TL
Kent (Blue, Grey, White): 17 TL
Rothmans: 15,50 TL
Viceroy: 16,00 TL
Pall Mall: 16,00 TL
Tekel 2000: 15,50 TL
Tekel 2001: 15,50 TL
Samsun: 16,00 TL
Maltepe: 16,00 TL