Necati ve Kadriye Atasoy çiftine yardım ettikleri kişi kabusu yaşattı

İzmir'de geçen pazartesi Kadriye Atasoy ile emekli öğretmen eşi Necati Atasoy ailesinin kapı zili çaldı.

Kapıyı açan Necati Atasoy, karşısında iş yerindeki temizlik işlerinde kendisine yardım eden ve daha önce maddi durumu kötü olduğu için birçok kez yardımda bulunduğu Kemal Korukmaz ile karşılaştı.

Korukmaz, Atasoy'a cep telefonunu iş yerinde unuttuğunu söyleyerek birlikte gidip alma teklifinde bulundu. Necati Atasoy'un 'Sabah alırız' yanıtı üzerine talihsiz adamı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu sert bir cisimle bayılttı. Daha sonra eşinin yardımına koşan Kadriye Atasoy'u da 5 kez bıçaklayarak yaraladı.

Korukmaz, evde bulunan cep telefonu, nakit para ve altın gibi değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Yaralı çift, hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Kadriye Atasoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yakalanan Kemal Korukmaz, tutuklandı.

Ceyhan TORLAK