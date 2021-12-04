Abdül Aziz Gürbüz İle şifreli matematikle hızlı öğrenin!

Matematik ve geometri derslerinde şifreli matematik stratejisini geliştiren Abdül Aziz Gürbüz, öğrencilerin matematikle olan ilişkisini değiştiriyor, bilim kapsamında kolay öğrenmenin yöntemlerini paylaşıyor.

ŞİFRELİ MATEMATİK NEDİR?

Öğrencilerin öğrenme konusunda zorluk çektiği matematik aslında o kadar da zor bir ders değil. Bilimsel kalıplarla verilen dersler yerine kendi yöntemiyle öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarını değiştirerek, daha kolay bir şekilde problem çözme, güzergah çizme ve sonuca varma noktasında hızlı matematik dersleri veriyor.

2016 yılından günümüze kadar uzanan Abdül Aziz Gürbüz matematik alanındaki yükselişi, Youtube kanalı üzerinden verdiği ücretsiz ve profesyonel derslerle şekil almıştır. Milyonlarca öğrenciye ulaştırdığı eğitimleri sayesinde, öğrencilerin matematikle olan bağını artırmış ve matematiği sevmelerini sağlamıştır. 2019 yılında çıkardığı kitapla, matematik kapsamında, konu anlatımlı ve soru bankası düzenlemeler yaparak, öğrencilerin eğitim hayatına yeni bir bakış açısı geliştirmiştir.

ABDÜL AZİZ GÜRBÜZ KOLAY MATEMATİK ÖĞRENMENİN YOLLARI

Kolay bir şekilde matematik öğrenmek için Abdül Aziz Gürbüz, her yol ders programlarına göre öğrencilere içerikler hazırlıyor ve eğitim hayatına farklı bir bakış açısı geliştiriyor. Özellikle teknoloji ve eğitimi bir araya getirerek, geometri ve matematik sorularını daha kolay çözebilecekleri öğrenme alışkanlıkları sunuyor.

Akıcı anlatımı ve şifreli matematik yöntemiyle, öğrencilerin matematiği severek ve anlayarak işleyebilecekleri yaşamsal pratiklerle bilgi kazanarak kullanabilecekleri Youtube videolarıyla da eğitimlerine devam ediyor. Bilimsel kalıplar, ana akım öğrenme alışkanlıklarından sıyrılarak, tamamen öğrencilerin kendi kapasitesinden yola çıkara özgün anlatımla matematik dersleri hakkında genel ve spesifik bilgiler edinmelerini sağlıyor.

MATEMATİKTE YENİ BİR EĞİTİM ANLAYIŞI GELİŞTİRDİ!

Abdül Aziz Gürbüz, 1994 yılında doğmuş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği'nden lisans mezunu olarak MEB kapsamında da çalışmaya devam etmiştir. Matematiğe olan sevgisiyle, her geçen gün yeni öğrenme yollarını keşfederek, öğrencilerin de zevk almalarını sağlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının tasarladığı matematik konu başlıklarından yola çıkarak öğrencilere eğitim vermeye devam eden profesyonel matematik öğretmeni olarak şifreli matematikle kolay, akılda kalıcı metotları öğrencileriyle paylaşıyor, problemleri çözüyor ve genel bilgileri de unutmayacakları derece hatırlamalarını sağlayacak özgün anlatımlarla dersler veriyor.

"Bu bir ilandır"