'Yaşar' leylek Tekirdağ esnafına sığındı | Yurttan haberler





ARI GİBİ ÇALIŞIYOR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 2006'da Şeref Diploması ödülüne layık görülen Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, halktan hiç kopmadan görevini başarıyla ve büyük takdir içinde yürütüyor. Halk arasında "arı gibi çalışkan kadın" diye tanınan kadın kaymakam, efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nu hatırlatıyor. Kaymakam Bilgihan öncülüğünde, göçmen, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik olarak uygulanan özel projeler, kültür-sanat çalışmaları büyük dikkat çekiyor. (Tolga ÖZLÜ)

ASILMAK İSTİYOR

ABD'de Milwaukee banliyösünde bir Noel geçit töreninde aracıyla kalabalığa dalarak altı kişiyi öldürmek ve düzinelerce kişiyi yaralamakla suçlanan adam, Çarşamba günü tüyler ürpertici bir açıklama yaptı. Brooks, "Kendimi canavara dönmüş, şeytanlaştırılmış gibi hissediyorum. Ancak bundan rahatsızlık duymuyorum" dedi.



GÖRGÜSÜZ PALYAÇO

FRANSA'da yayınlanan Le Canard enchaine dergisi Macron'un İngiltere Başbakanı için sık sık "bir görgüsüzün davranışlarına sahip palyaço" dediğini iddia etti. Boris Jonson'ın bu duruma nasıl tepki vereceği bilinmezken, İngilizler dün Macron'u trend topic yaptı. İngilizler, Macron'a çok ağır eleştirilerde bulundu.