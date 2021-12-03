'Yaşar' leylek Tekirdağ esnafına sığındı | Yurttan haberler

Sonbaharla birlikte leylekler göç etti. Ancak Yaşar ismi verilen leylek Tekirdağ'da mola verdi. Başından geçenlerse film gibiydi: 2020'de Bulgaristan'da dünyaya geldi. İki ay sonra yuvadan ayrıldı.
9 Ekim 2020'de bitkin halde bulununca Green Balkans Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'nde tedavi altına alındı. Bu yıl, mart ayında doğaya sarıldı. Ancak 6 ay sonra da Eski Zağra'da yorgun halde bulundu. Tedavisinin ardından doğaya salındı.
Göç etmek için bir kez daha kanat çırptı. 200 kilometre uçtuktan sonra 20 Eylül'de Tekirdağ'da esnafa sığındı.
CAN DOSTU
İstanbul'da yaşayan müzisyen Kemal Görey Beydağı, görme engelli dünyaya geldi. 2019'da rehber köpek sahibi olmak için Rehber Köpekler Derneği'yle iletişime geçti. Tam 2 yıl bekledikten sonra can dostu Bulut'u sahiplendi. "Bulut'la mağaza gezdik, kafeye gittik, oturduk. Lunaparka gitmiş gibiydim. Böyle bir dosta sahip olmak kadar büyük bir şans..." dedi.