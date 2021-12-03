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    'Yaşar' leylek Tekirdağ esnafına sığındı | Yurttan haberler

    Yaşar isimli leylek, Tekirdağ’da esnafa sığındı. Bulgaristan’dan Türkiye’ye uzanan hayat hikayesi herkesi duygulandırdı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer haberler...

    ’Yaşar’çam filmi!

    Sonbaharla birlikte leylekler göç etti. Ancak Yaşar ismi verilen leylek Tekirdağ'da mola verdi. Başından geçenlerse film gibiydi: 2020'de Bulgaristan'da dünyaya geldi. İki ay sonra yuvadan ayrıldı.

    9 Ekim 2020'de bitkin halde bulununca Green Balkans Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'nde tedavi altına alındı. Bu yıl, mart ayında doğaya sarıldı. Ancak 6 ay sonra da Eski Zağra'da yorgun halde bulundu. Tedavisinin ardından doğaya salındı.




    Göç etmek için bir kez daha kanat çırptı. 200 kilometre uçtuktan sonra 20 Eylül'de Tekirdağ'da esnafa sığındı.



    CAN DOSTU
    İstanbul'da yaşayan müzisyen Kemal Görey Beydağı, görme engelli dünyaya geldi. 2019'da rehber köpek sahibi olmak için Rehber Köpekler Derneği'yle iletişime geçti. Tam 2 yıl bekledikten sonra can dostu Bulut'u sahiplendi. "Bulut'la mağaza gezdik, kafeye gittik, oturduk. Lunaparka gitmiş gibiydim. Böyle bir dosta sahip olmak kadar büyük bir şans..." dedi.



        İYİLİK ZAMANI
        MANİSA'DA ortaokul öğrencileri harçlıklarını biriktirdi. Topladıkları 2 bin lirayı 1 yaşındaki SMA hastası İrem Nur Çatko'nun tedavisi için ailesine teslim etti. Kampanyanın sorumlusu Tuğba Müjde, "İrem Nur'un bir an evvel sağlığına kavuşmasını istiyoruz" dedi. Anne Ceylan Çatko'ysa şunları söyledi: Kampanyamızın yüzde 10'u tamamlandı. Tedavi masrafları için 1 milyon 932 bin 535 dolar daha toplamamız gerekiyor.




        KENDİNİ VURMUŞ
        Adana'da         24 Kasım'da apartman bahçesinde yaralı bulunan Ekin Gökçe Yıldız (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Tolga Avcı (30), 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.



        Yıldız'ın arkadaşının sevgilisi olduğunu söyleyen Avcı, "Oturduğum binanın bodrum katına girip, sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'sakın oynama' diye uyarıp, gelirken aldığım böreği evime çıkarttım. O anda silah sesi duyup, tekrar bodrum kata geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip kaçtım. Kaçtığım için pişmanım" dedi.



        USTURA VAHŞETİ
        Adana'da madde ve alkol bağımlısı Sefer B. (31), daha önce eski sevgilisi Ayça O.'yu (33) tabancayla yaraladı. Geçen pazar günü ise bir restoranda oturduğu sırada kadının yüzünü usturayla kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Ayça O. hastaneye kaldırıldı. Yüzüne 22 dikiş atıldı. Polis, olayın ardından kaçan Sefer B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Talihsiz kadın, "Yıllardır şiddete maruz kalıyorum. Bir ilişkiyi istemediğim için ölmek istemiyorum" dedi. (ZİYA RAMOĞLU)




            KATLİAMDAN TECAVÜZ ÇIKTI
            Muğla'da             Recep Buhuroğlu (28), evde yer sofrasında yemek yiyen amcası Adnan Buhuroğlu (58) ile kuzenleri Yasin (29) ve Tahsin Buhuroğlu'nu (27) pencereden av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Tutuklanan katilin ifadesinde kız kardeşine kuzeni Tahsin'in cinsel istismarda bulunduğunu öğrenince cinayeti işlediğini söyledi.



            KÖŞE BIÇAK KANIT
            KIRIKKALE'DE üniversiteli Elif Sinan, kalbinden bıçaklandı. Sevgilisi T.A. gözaltına alındı. T.A. "İntihar etti" deyince serbest bırakıldı. Ancak bıçakta Elif Sinan'ın değil kendisinin parmak izi çıktı.



            CİHAN HAYATA DÖNDÜ
            GAZİANTEP'TE babası Yunus Göç'ün dayağı nedeniyle komaya giren Cihan bebek yaşama sarıldı. Hayati tehlikeyi atlattı.




            PATRONA BURUN HAPSİ
            İzmir'de kafe sahibi Osman D. pastacı Zeynep Katırcı'yı yumrukladı. Burnunu kırdı. 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.



                ATEŞ PARÇASI!
                KONYA'DA doğuştan SMA rahatsızlığı bulunan 23 yaşındaki Büşra Ateş, hastalığını bahane etmedi ve tüm hayallerini bir bir gerçekleştirdi. Kendi çabalarıyla okuma-yazmayı öğrenen Ateş, daha sonra evde gördüğü eğitimle dereceler elde etti. Ateş, "Lise döneminde ciddi bir zatürre rahatsızlığı geçirdim. Bu nedenle okula açık öğretimden devam ettim. Ancak her şeye rağmen üniversiteyi kazandım. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi psikoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim" dedi. Büşra Ateş yazdığı iki kitabını da okuyucuların beğenisine sundu. Ateş, "Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir' demiş Picasso. Ben de insanların yaşamına dokunmaya çalışıyorum" dedi.



                ADINI YEĞENİ YAŞATACAK
                ATAŞEHİR'DE sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz'den kardeşinin hatırasını yaşatmak için duygulandıran bir adım geldi. 5 yaşındaki kızı Hiranur'un adının yanına kız kardeşi Başak'ın adının eklenmesi için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Başvuru kabul edildiği takdirde Başak Cengiz'in adı yeğeninde yaşayacak. Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz ve eşi Selfinaz Cengiz tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, vahşice katledilen Cengiz'in yaşadığı trajik olayın tüm aile fertlerini derinden etkilediği anlatıldı.



                ARI GİBİ ÇALIŞIYOR
                Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 2006'da Şeref Diploması ödülüne layık görülen Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, halktan hiç kopmadan görevini başarıyla ve büyük takdir içinde yürütüyor. Halk arasında "arı gibi çalışkan kadın" diye tanınan kadın kaymakam, efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nu hatırlatıyor. Kaymakam Bilgihan öncülüğünde, göçmen, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik olarak uygulanan özel projeler, kültür-sanat çalışmaları büyük dikkat çekiyor. (Tolga ÖZLÜ)

                ASILMAK İSTİYOR
                ABD'de Milwaukee banliyösünde bir Noel geçit töreninde aracıyla kalabalığa dalarak altı kişiyi öldürmek ve düzinelerce kişiyi yaralamakla suçlanan adam, Çarşamba günü tüyler ürpertici bir açıklama yaptı. Brooks, "Kendimi canavara dönmüş, şeytanlaştırılmış gibi hissediyorum. Ancak bundan rahatsızlık duymuyorum" dedi.

                GÖRGÜSÜZ PALYAÇO
                FRANSA'da yayınlanan Le Canard enchaine dergisi Macron'un İngiltere Başbakanı için sık sık "bir görgüsüzün davranışlarına sahip palyaço" dediğini iddia etti. Boris Jonson'ın bu duruma nasıl tepki vereceği bilinmezken, İngilizler dün Macron'u trend topic yaptı. İngilizler, Macron'a çok ağır eleştirilerde bulundu.
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                Haberler Yaşam 'Yaşar' leylek Tekirdağ esnafına sığındı | Yurttan haberler
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