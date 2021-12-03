Tek bir parçasının bile çok kıymeti var! Sadece 1 gramın fiyatı 10-100 TL arasında!

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde üretimi yapılan dünyanın en pahalı bitkisi safran bitkisine talep sürekli artıyor. Üretim yeri ağırlıklı olarak Orta Asya olan safran, yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Baharat özelliği dışında gıda, boya ve ilaç sanayisinde de kullanılan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu sarı renge boyayabiliyor.

"RENK VERMEMESİ GEREKİYOR"

Safran yerine gıda boyasıyla boyanmış mısır koçanı ipliği, at kılı gibi ürünler satıldığını söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "İlk bakışta anlamak zor olabilir ama orijinal safranın rengi biraz daha koyu kırmızı ve elinize aldığınızda renk vermemesi gerekiyor" dedi.